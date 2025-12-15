¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia? Extraños videos preocupan a fans de la actriz

Sabine Moussier ha despertado la preocupación entre los usuarios en redes sociales, después de varios videos virales donde aseguran que la actriz solicitó la eutanasia fuera de México y que estaría próxima a morir.

Los usuarios de Internet han dejado de ver la preocupación sobre Sabine Moussier con búsquedas referentes a su enfermedad y si es cierto o no que planea morir a través de la eutanasia, que es un proceso para terminar con la vida de manera asistida, utilizado generalmente en personas mayores y pacientes terminales.

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia? ı Foto: Captura de pantalla TikTok

Hay que mencionar que fue a través de la plataforma de TikTok y otras redes sociales que se dio a conocer la noticia falsa de la próxima muerte de la actriz, en videos donde supuestamente vemos a hablar a la mujer y a otras personas del medio del espectáculo.

Esto se llevó a cabo a través de la inteligencia artificial. por lo que hay que destacar que no es verdad, pues Sabine no ha informado haber tomado una decisión de ese tipo.

Sabine Moussier padece de una enfermedad neurológica llamada neuropatía de fibras pequeñas, que afecta el sistema nervioso autónomo y causa dolor severo.

“Lo tengo controlado, de repente sí tengo mis brotes y me duele todo el cuerpo, es un dolor terrible”, lamentó, al asegurar que los padecimientos que ha enfrentado sí ha causado algún problema en su trabajo, al perder la exclusividad en la televisora donde trabajaba.

También tiene Guillain-Barré tras sufrir la picadura de una garrapata. “Llegué a maquillaje, me sentía mal. Me estaba maquillando, se me salían las lágrimas. Llega Maité Perroni, me saluda y yo pegué el grito, me quité”, recordó.

“Es una enfermedad que no se quita, es muy fuerte”, aseguró al mencionar que los síntomas no son constantes, por lo que “es difícil que te crean” cuando te encuentras en un momento complejo del padecimiento. Sabine agregó que en ese entonces, su mente comenzó a fallar: “Se me fue la memoria mucho, se me olvidaban las cosas. Me perdía [...] Mi cerebro estaba tan inflamado que no entraba bien la sangre, entonces no recibía oxigenación”, contó.

Fue con tratamientos y biomagnetismo para recuperar la movilidad que Sabine consiguió encontrarse en un momento óptimo de su salud para seguirse desempeñando en el medio artístico.