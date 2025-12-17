El antes y después de Dorismar

La modelo y creadora de contenido argentina Dorismar compartió recientemente con sus fans que, debido a una cirugía mal hecha, su rostro cambió de forma radical.

Ayer la también actriz se sometió nuevamente a una intervención estética para corregir un detalle en su nariz que cambió su vida para siempre. En redes sociales comentan que esperan que en esta ocasión sí obtenga los resultados que prometió el médico, pues en el pasado un “retoque” resultó en una mala paxis.

Debido a los múltiples procedimientos que ha pasado su cara, usuarios desean conocer cómo lucía Dorismar antes de que le destrozaran la nariz. Te mostramos a la modelo en sus inicios y cómo se ve en la actualidad.

El antes y después de Dorismar | FOTOS

Dorismar ha sido referente de belleza durante varios años, son embargo, recientemente la argentina dio a conocer con pesar que su rostro luce muy distinto a lo que era a inicios de los 2000.

La creadora de contenido ha pasado por varias cirugías. En un inicio, su propósito era corregir una leve asimetría, según ha compartido. Acudió con el doctor José Achar quien, según comentó en una entrevista, le propuso ser la imagen de su consultorio; ella aceptó con confianza.

Tras varios procedimientos estéticos, Dorismar terminó con el rostro desfigurado. Además, ha señalado que una mala praxis provocó que su tabique fuera más pequeño de lo normal y que su nariz tuviera una punta que luce poco natural, pues es demasiado respingada.

También en la zona del tabique luce una cicatriz grande y profunda que tiene mucho tejido sobrante.

Dorismar en 2007 y en 2025, antes de su cirugía de diciembre ı Foto: Cuartoscuro/Especial

¿Quién es el doctor que operó a Dorismar?

José Achar ha sido llamado por algunos medios El cirujano de las estrellas, sin embargo, también ha estado envuelto en varias controversias. Su otro apodo es El carnicero de las estrellas.

No es la primera vez que una figura del mundo del entretenimiento denuncia haber sido víctima de malas prácticas del cirujano.

Su clínica se encuentra en Naucalpan de Juárez.

Dorismar se somete a nueva cirugía para reconstruir su nariz

Dorismar compartió en una transmisión en vivo recientemente que viajó a Colombia para realizarse una nueva cirugía que reconstruya su nariz y mejorar su calidad de vida, pues ha tenido diversas afectaciones físicas y a nivel anímico por este mal procedimiento.

Esta mañana la modelo argentina reveló que se encuentra en buenas manos y está en proceso de recuperación.

Dorismar se encuentra en proceso de recuperación ı Foto: Captura de pantalla IG @dorismartv