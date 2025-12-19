Animación conquista en la Cineteca Nacional

POR SEGUNDO año consecutivo, la animación conquistó al público en la Cineteca Nacional, ya que Soy Frankelda y Memorias de un caracol, fueron las más vistas, de acuerdo con el reporte de fin de año de la institución. La primera registró 45 mil 742 asistentes, convirtiéndose en la producción nacional con mayor audiencia; y la segunda logró 118 mil 786 espectadores, por lo que fue la cinta internacional con más afluencia.

Otra película que acaparó la asistencia fue Frankenstein, del laureado Guillermo del Toro, con 95 mil espectadores, y Flow logró 83 mil. Mientras que Amores perros, que este año cumplió 25 años, convocó a 17 mil 500 personas.

En total, las tres sedes de la Cineteca lograron una asistencia de un millón 350 mil personas, cinco por ciento más que en 2024, hasta el cierre del 11 de diciembre, destacó en conferencia de prensa su directora Marina Stavenhagen.

Xoco se mantuvo como la que más público recibe, con 883 mil 600; en segundo lugar sorprendió la de Chapultepec, que abrió de manera completa el pasado 15 de agosto y que en tan sólo cuatro meses alcanzó 119 mil 500 visitantes. Mientras que en tercer lugar quedó la de las Artes con 350 mil.

“Es para nosotros un orgullo porque fueron meses de trabajo muy complejos para llegar a ese momento de apertura, pero del 15 de agosto para acá, siento que se ha abrazado este nuevo espacio. Hemos ido al encuentro de un público nuevo en la zona poniente de la Ciudad de México y pues estamos muy contentos de estos números”, dijo.

En total, en la Cineteca Nacional se estrenaron 218 películas este 2025 en las 30 salas y tres sedes, de las cuales 77 largometrajes fueron producciones mexicanas.

“Estamos trabajando aproximadamente entre un 30 y 40 por ciento de películas mexicanas en la programación y en los estrenos anuales”, resaltó Marina Stavenhagen.

Compartió que se reforzará la profesionalización para el cuidado del valioso acervo. “Hemos generado espacios de formación para nuevos profesionales del cine que se ocupen de los acervos”, dijo.