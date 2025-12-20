Erika de la Rosa, actriz que da vida a Roberta en Los Hilos del Pasado

Desde que Los Hilos del Pasado se estrenó, el 27 de octubre, la producción se ha ganado los corazones de la audiencia, sobre todo por el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión como protagonista, interpretando a la diseñadora Carolina Guillén.

Sin embargo, la aparición de la actriz Erika de la Rosa también conmocionó a los espectadores, pues interpreta a Roberta, exnovia de Manuel Navarro, a quien da vida Eduardo Santamarina.

La participación de Erika ha generado curiosidad entre los seguidores de la producción de Televisa Univisión, por lo que aquí te contamos brevemente cuál ha sido la trayectoria de la intérprete.

¿Quién es Erika de la Rosa, actriz que da vida a Roberta en Los Hilos del Pasado?

Erika de la Rosa Castro nació el 25 de septiembre de 1981. Es una actriz y modelo originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Sobre su vida personal, de acuerdo con información recabada a través de sus redes sociales, la actriz tiene dos hijos.

La famosa inició su carrera en el mundo del espectáculo tras ganar el certamen Nuestra Belleza Chihuahua 2001, lo que le abrió las puertas en televisión. Su debut en telenovelas llegó con papeles secundarios, sin embargo, pronto se convirtió en protagonista y antagonista en producciones de gran alcance dentro del mundo del entretenimiento mexicano.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran Pasión Morena, Emperatriz, La Patrona, Caer en Tentación y El Señor de los Cielos, donde demostró su capacidad para interpretar personajes intensos. Erika de la Rosa también ha participado en cine, como en la película musical inspirada en Juan Gabriel ¿Qué le dijiste a Dios? (2014), junto a Mar Contreras y Mark Tacher.

Pero su carrera no se limita a la televisión y al cine. En marzo de 2024, Erika protagonizó la obra de teatro Siete veces adiós, junto a Andrés Palacios y Valeria Vera.

Otra participación destacada de Erika de la Rosa es El Conde: Amor y honor. Se trata de una telenovela estadounidense de drama de época que fue producida por Telemundo Studios y Sony Pictures Television para Telemundo en 2024.

La historia se basa en la obra clásica de Alejandro Dumas El Conde de Montecristo y fue protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras.

Actualmente interpreta a Roberta en la telenovela Los Hilos del Pasado. Su personaje emociona a los fans de la producción, pues es la exnovia de Manuel Navarro (Eduardo Santamarina).