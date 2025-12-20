Los Hilos del Pasado es una producción de Televisa Univisión que ha causado intriga entre el público debido a su historia llena de drama y la aparición de nuevos personajes.

Entre quienes le añaden una nueva capa a la trama se encuentra Roberta, quien está relacionada directamente con el productor musical Manuel Navarro.

Aquí te contamos quién es Roberta y qué podría pasar en la novela de José Alberto Castro con su llegada.

¿Quién es Roberta en Los Hilos del Pasado?

Roberta en Los Hilos del Pasado es un personaje interpretado por la actriz Erika de la Rosa. Su llegada al melodrama está vinculada con el pasado de Manuel Navarro, el protagonista encarnado por Eduardo Santamarina.

Este personaje trae consigo secretos y recuerdos que afectan de manera directa la vida de Manuel. Su presencia no es casual, pues será un detonante de conflictos y revelaciones que ponen en riesgo la estabilidad del protagonista y de su esposa Carolina Guillén, interpretada por Yadhira Carrillo.

La historia presenta a Roberta como alguien que conoce aspectos ocultos del pasado y que, al regresar, abre heridas que parecían cerradas. Además, podría aprovecharse de la ruptura entre los protagonistas para involucrarse con Manuel.

Todo parece indicar que Roberta siempre ha estado enamorada de él, pero el protagonista no le hace mucho caso. Esta mujer no dudará en usar su fuerza y seducción para conseguir lo que quiere.

En capítulos recientes de Los Hilos del Pasado, se ha mostrado cómo Leonardo manipula a Roberta para aprovecharse de ella y robarle a Manuel, lo que confirma que su personaje está inmerso en una red de engaños y traiciones. Esto coloca a esta mujer en una posición vulnerable, pero al mismo tiempo clave para el desarrollo de la trama de la telenovela de Televisa Univisión.

La llegada de Roberta ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores del programa, quienes esperan ver muy pronto hacia dónde irá desarrollándose la historia.

¿Dónde ver Los Hilos del Pasado?

Puedes ver Los Hilos del Pasado en México a través del canal Las Estrellas, de lunes a viernes a las 9:30 pm en horario estelar.

La producción protagonizada por la actriz Yadhira Carrillo también está disponible en línea, en la plataforma oficial de Las Estrellas, donde los capítulos completos se publican después de su transmisión en televisión.

Del mismo modo, algunos episodios o resúmenes de lo más destacado pueden estar disponibles en el canal de YouTube oficial de Televisa.