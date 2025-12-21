El tiempo de recuentos llegó, y mientras el panorama de la industria cinematográfica se convulsiona ante los embates de las plataformas y las fuerzas políticas, dígase el caso de Netflix y su intento de compra de Warner, el cual ha encontrado en Paramount la oposición alineada con las posturas del gobierno estadounidense, hablemos de lo que para nosotros es lo más importante: las películas.

Aquí una lista con diez de ellas que se colocan entre lo mejor del cine entregado por este 2025, que ya da sus últimos estertores.

Estas son las mejores películas de 2025

EL ESQUEMA FENICIO

Wes Anderson/ Estados Unidos

La obsesión de Wes Anderson —Isla de Perros (2018)— por diseccionar la realidad a través del uso de los colores pastel y el énfasis de la simetría en planos estáticos por donde transitan personajes impávidos, encuentra todo el sentido del mundo en esta comedia negra sobre la contradicción, los deseos y la fatalidad del destino.

La cinta tiene como protagonista a un magnate europeo que, junto a su hija una monja, se ve envuelto en un entramado de espionaje, mientras busca perpetrar un cuestionable proyecto que cambiará la vida en la zona más pobre del ficticio país donde se desarrolla la historia.

NUEVA OLA FRANCESA

Richard Linklater/ Francia

El director Richard Linklater —Boyhood: Momentos de una vida (2014)— hace de su cautivador estilo, definido por la ligereza de una afanosa cámara en mano con ímpetu naturalista, la herramienta ideal para trazar sobre un lienzo en blanco y negro, pletórico de luz, las viñetas que reproducen el proceso de realización de Al final de la escapada (1960), primera película del célebre Jean Luc Godard.

Se trata del más cariñoso, encantador y hasta divertido tributo a una de las muestras de la capacidad del cine para reinventarse y enamorar, La Nueva Ola Francesa, por parte de Richard Linklater.

Nueva ola francesa ı Foto: Especial

FUE SOLO UN ACCIDENTE

Jafar Panahi/ Francia, Iran, Luxemburgo

La fórmula de la comedia de situación donde conforme avanza la trama todo se complica aún más, aquí, a partir de que un iraní por casualidad cree haberse encontrado con quien fuera su carcelero, es convertida en la herramienta contundente de un drama no exento de pequeños toques de sorna.

Se presenta una inusual y sutil, pero exposición de las heridas provocadas por los regímenes totalitarios y sus mecánicas de tortura, hurgando en los dilemas morales que supuran entre el resentimiento y la natural necesidad de venganza.

🎥🪏Continúa en cartelera «Fue solo un accidente» de Jafar Panahi



"...solo le bastan dos antagonistas, una furgoneta y una pala para echar a andar uno de los mejores thrillers del año" @ZoomF7



📍En @CinetecaMexico @cinetonala @Cinepolis @Cinemex pic.twitter.com/e5yeKBxZW1 — Le Cinéma IFAL (@_lecinema) December 18, 2025

UNA BATALLA TRAS OTRA

Paul Thomas Anderson / Estados Unidos

Con la adaptación contemporánea de la novela Vineland, de Thomas Pynchon, el otrora director de Licorice Pizza (2021) ofrece una poderosa y conveniente reivindicación del espíritu revolucionario que, impulsado por la desesperación ante una sociedad desmoronándose ante el racismo y la corrupción, se niega a envejecer.

Es irresistible la vitalidad que consigue al hacer de la música el pincel principal del adrenalínico montaje que se sustenta en urgentes preocupaciones, impregnadas de nostalgia desesperanzadora.

WEAPONS: LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Zack Cregger / Estados Unidos

La inquietante mezcla de evocación y desasosiego que consigue gracias a pinceladas musicales de lúdica melancolía que refiere a los cuentos de hadas en su estado original de tintes oscuros y crueles, aunado a la fragmentación de la narrativa que desde distintos puntos de vista desarrolla la búsqueda de respuestas ante la desaparición de casi todos los niños integrantes de un salón de primaria el mismo día y a la misma hora; se convierte en la más efectiva reinvención del género de terror en los últimos años.

LA ÚNICA OPCIÓN

Park Chan-Wook / Corea

Con esta nueva adaptación de la novela The Ax de Donald E. Westlake, el otrora director de la legendaria Oldboy (2003), ofrece una seductora y elegante sinfonía del caos con base en los contrastes entre la estridencia y las agudezas de una cámara perspicaz para desgranar demoledoras disertaciones sobre el hombre común que, al despertar del idilio con el sistema y enfrentar la pesadilla del desempleo, ve cómo sus principios se resquebrajan.

Park Chan-wook regresa con la magistral y mortal LA ÚNICA OPCIÓN.



Mira el tráiler ahora. En cines de México y Chile el 15 de enero. Estreno de MUBI. pic.twitter.com/xEkMGEPiJR — MUBI Latinoamérica (@mubilat) November 27, 2025

MICKEY 17

Bong Jon-Hoo/ Estados Unidos

La historia futurista del tripulante de una nave que busca colonizar un lejano planeta, sometido a ser sustituido de forma sucesiva por sus propios clones, se convierte aquí en una desenfadada tragicomedia que se nutre del patetismo, el ridículo y hasta el romanticismo por los clásicos fílmicos franceses, para apuntarse en la línea de la ciencia ficción tradicional siempre acompañada de un discurso de fondo, en este caso humanista, lleno de contundentes apuntes sobre la individualidad y lo prescindible, la cosificación sin importar el género, el clasismo y el antropocentrismo.

SIRAT: TRANCE EN EL DESIERTO

Oliver Laxe / España

Es abrumador y fascinante el efecto de inmersión que consigue al materializar un rave organizado en medio del desierto de Marruecos, de donde emergerá la desesperada voz de un hombre en busca de su hija desparecida, para dar pie a un road movie en tono de thriller con escenas de alta tensión detrás de las cuales toma forma un discurso con el que se puede, o no, estar de acuerdo, pero que no deja de ser un testimonio del convulso y desolador panorama geopolítico.

SENTIMENTAL VALEU

Joachim Trier / Noruega

La profundidad del manejo emocional es directamente proporcional a la sutileza del delineado de las situaciones que vive un veterano director y sus hija actriz de teatro, quien tras ofrecerle el papel principal en su próxima película ve como éste termina en manos de una joven Estrella hollywoodenses. El cine dentro del cine en formato de un tierno e inteligente drama para materializar aquello que no se dice entre los padres e hijos.

HAMNET

Chloé Zhao / Reino Unido

Los vínculos detonadores entre las vicisitudes de la vida y los procesos creativos convertidos en catarsis son aquí plasmados con intensas encarnaciones de personajes, cuya percepción impregna bellas postales cargadas de humanidad, y exploran aquello que llevó a Shakespeare a escribir Hamlet, dándole un nuevo y conmovedor significado.