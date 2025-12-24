Así fue la lujosa boda de una semana de Venus Williams y Andrea Preti en Florida

la lujosa boda de una semana de la tenista Venus Williams y el actor Andrea Preti en Florida

El 2025 quedará grabado en la vida de Venus Williams como el año del amor. La legendaria tenista estadounidense de 45 años y el actor italiano Andrea Preti, de 37, celebraron su segunda boda en Florida en una semana completa de festejos que combinaron lujo, exclusividad y diversión con las personas más cercanas a ellos.

La pareja ya había sellado su unión en septiembre de este año en Italia, el país donde nació su historia durante la Semana de la Moda de Milán en 2024. Sin embargo, decidieron organizar un evento aún más especial en Estados Unidos, con seis días de celebraciones junto a familiares y amigos. Así se vivió.

El inicio de la celebración de Venus Williams y Andrea Preti estuvo marcado por un gran gesto de Serena Williams, hermana de la novia, quien sorprendió a la pareja al regalarle un yate para navegar en alta mar. Ahí, un grupo íntimo compartió comidas, música y pláticas interminables previo al gran día.

La mansión de Venus en Palm Beach se convirtió en epicentro de una boda que tuvo una semana de celebración. Hubo cenas temáticas, juegos deportivos y veladas en lugares exclusivos como el restaurante Fortei del Marmi en Miami, famoso por su cocina italiana.

Del mismo modo, el deporte, inseparable de la vida de Venus Williams, también estuvo presente pues se realizaron varios partidos de tenis, voleibol y circuitos de obstáculos que animaron a los invitados a participar y pasar un buen momento.

La despedida de soltera se celebró en el patio de su casa con una temática boudoir, con vestidos de época que resultaron en una combinación de sensualidad y elegancia. Venus disfrutó de una cena asiática y un espectáculo musical con canciones de Beyoncé.

La semana de celebración de Venus Williams y Andrea Preti en Florida fue coordinada por la reconocida wedding planner Jennifer Zabinski, quien también organizó la boda de Serena. Además, en total, Venus Williams utilizó 10 vestidos que fueron hechos especialmente para ella.

El matrimonio entre la legendaria tenista y el actor se formalizó legalmente el 19 de diciembre al amanecer, en una ceremonia discreta en el juzgado. La pareja declaró que decidieron acudir temprano para evitar ser captados por las cámaras de los paparazzi o fans y mantener el momento en privado.

La gran celebración tuvo lugar al día siguiente, el sábado. Venus Williams caminó hacia el altar con un vestido de Georges Hobeika, acompañada por la canción “Ovunque Sarai” en homenaje a su abuela. Andrea Preti la esperó emocionado al ritmo de “I’ll Be There” de los Jackson 5.

Tras leer sus votos, la pareja de famosos inauguró el baile con el tema “I Only Have Eyes for You” de The Flamingos para dar inicio a una fiesta que terminó hasta la madrugada. La tenista ha compartido varias fotografías de su lujosa boda en redes sociales.

Venus Williams y Andre Preti se conocieron durante la Semana de la Moda de Milán en 2024.