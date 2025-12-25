Muere Tony Ocasio de Los Chicos; Chayanne lamenta la pérdida

El mundo de la música latina se encuentra de luto tras la muerte de Héctor Antonio Tony Ocasio Cedeño, exintegrante del grupo juvenil puertorriqueño Los Chicos. La noticia fue confirmada por su hermana Iraida Ocasio a través de redes sociales.

Además, su excompañero de agrupación Chayanne, también compartió en emotivo mensaje para despedir la intérprete y lo recordó con cariño.

Muere Tony Ocasio de Los Chicos

Tony Ocasio Cedeño, exintegrante del grupo juvenil de Puerto Rico Los Chicos, falleció el 23 de diciembre de 2025 a los 58 años, presuntamente de un infarto. Se sabe que el famoso vivía en Estados Unidos.

La noticia fue compartida por su hermana Iraida Ocasio a través de redes sociales, donde expresó su profundo dolor y agradeció a Dios por la oportunidad de haber compartido la vida con él.

El intérprete fue una de las voces más reconocidas de la agrupación que marcó a toda una generación en la década de los ochenta. Con temas como “Ave María”, Los Chicos, también conocidos como Los Chicos de Puerto Rico, se convirtieron en una de las boy bands más populares del país caribeño y de toda América Latina.

La agrupación puertorriqueña se fundó en 1978 y estuvo conformada originalmente por Tony Ocasio, Chayanne, Rey Díaz y José Miguel Migue Santa.

Tony Ocasio de Los Chicos ı Foto: Especial

Se volvieron un fenómeno musical que trascendió fronteras. Su carisma en el escenario y su cercanía con los fans los convirtieron en un ícono juvenil, dejando una huella imborrable en la memoria popular de la región.

La agrupación de compitió en popularidad con Menudo, que se formó en 1977 también en Puerto Rico. Los Chicos fue un semillero de talentos como Chayanne y un fenómeno que aún hoy se recuerda con nostalgia.

Chayanne lamenta la muerte de Tony Ocasio, su excompañero de Los Chicos

En la época de los 80, entre los fans de Los Chicos y en medios de comunicación, se decía que había una reñida competencia entre Chayanne y Tony Ocasio. Sin embargo, si la hubo o no, eso quedó en el pasado, pues el cantante de “Torero” y “Salomé” no dudó en lamentar la muerte de su excompañero.

“Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, escribió Chayanne en X, antes Twitter.

El cantante boricua compartió dos fotografías de Los Chicos donde aparece junto a Tony. Los fans de inmediato reaccionaron a la noticia y resaltaron que la supuesta competencia entre ambos tal vez nunca existió y todo se trató de especulaciones del momento.