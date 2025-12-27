La cantante y actriz mexicana Paulina Goto sorprendió a sus seguidores al anunciar un espectáculo especial inspirado en su más reciente proyecto musical, Tropicoco.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un mensaje lleno de entusiasmo en el que confirmó que ofrecerá un concierto con las canciones que dieron vida a este proyecto, que conquistó a sus fans durante 2025 en el programa ¿Quién es la máscara?

A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre estas presentaciones de la intérprete y cómo comprar los boletos.

Paulina Goto anuncia Tropicoco En Concierto: Fechas y boletos

Paulina Goto, ganadora de la edición 2025 del programa ¿Quién es la máscara? reveló que, de la mano de su personaje Tropicoco, recorrerá algunas ciudades.

“Sé que amaron a Tropicoco tanto como yo, por eso, después de platicarlo con mi equipo decidimos hacer un show muy especial para ustedes con las canciones que interpreté en este hermoso proyecto. ¡Nos vemos ahí!”, escribió la actriz en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Los seguidores de la intérprete reaccionaron con entusiasmo en redes sociales, celebraron la oportunidad de escuchar en vivo temas que se construyeron el camino hacia el triunfo de la famosa en el programa de televisión.

Fechas de Tropicoco En Concierto y cuándo salen a la venta los boletos

Aún no se han revelado todos los detalles sobre el lugar y la fecha exacta del evento, ni si se tratará de una gira con varios shows o sólo una presentación. Lo único seguro es que la venta de boletos comenzará este domingo 28 de diciembre a las 11:11 horas.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Paulina Goto para no perderte ni un detalle de Tropicoco En Concierto.

Sé que amaron a #Tropicoco tanto como yo, por eso, después de platicarlo con mi equipo decidimos hacer un show muy especial para ustedes con las canciones que interpreté en este hermoso proyecto!! 🌴🥥



Mañana a las 11:11 podrán comprar sus boletos ✨ ¡Nos vemos ahí! pic.twitter.com/I9AHViNZfn — Paulina Goto (@soypaulinagoto) December 27, 2025

Paulina Goto, ganadora de ¿Quién es la máscara? 2025

La actriz y cantante mexicana Paulina Goto se coronó como la gran ganadora de la edición 2025 del exitoso programa ¿Quién es la máscara? Bajo el personaje de Tropicoco, la famosa conquistó al público y al jurado con su carisma, talento vocal y la frescura de sus interpretaciones.

El misterio alrededor de su identidad mantuvo a los televidentes atentos semana tras semana, hasta que finalmente se reveló que detrás del disfraz tropical estaba la protagonista de la novela juvenil Mis XV.

Durante la final del programa, Tropicoco presentó canciones como “I Will Always Love You” de Whitney Houston y “Larga Vida” en colaboración con Carlos Rivera.

“Lo logramos! Ganamos! y me siento muy feliz de por fin poder decirles que sí, era yo #Tropicoco. Vivir la experiencia de @quieneslamascara fue súper divertido, y un reto enorme como artista preparar cada canción, cada coreografía para poderles compartir buenos performances y un personaje entrañable”, escribió poco después en redes sociales Paulina Goto.