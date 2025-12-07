¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 7 de diciembre 2025 en la Semifinal?

Conoce al eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

¿Quién es la máscara? 2025 llega a su capítulo 9, en el cual se definen a los 4 personajes que serán los finalistas, sin embargo, hoy dos personajes se van a despedir del programa más visto del domingo.

Esta noche se espera que sean solo dos enfrentamientos, en cada uno habrá tres personajes y en todas dos de ellos serán eliminados y no llegarán a la final.

Quién es el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con los fans, los eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 serían Hieny Fer y Nocturna, dos de los personajes más queridos del programa, lo que dará mucho de qué hablar.

Descubre la identidad real de Nocturna

Descubre la identidad real de Hieny Fer

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se lleve a cabo el episodio de hoy para conocer los detalles de la eliminación de os personajes.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara? 2025

El programa de hoy será temático y en esta ocasión, tanto los personajes, como los investigadores y hasta el conductor Omar Chaparro irán disfrazados o vestirán algo que tenga que ver con los diferentes deportes.

Por el momento no se sabe cómo van a estar conformados los enfrentamientos, ni tampoco se sabe qué canciones van a cantar cada uno, excepto de Metaliebre, ya que ella aparece en el avance del programa de hoy y se puede ver que la canción que interpreta es una de Gloria Trevi.

Por lo demás, los seguidores del programa tienen que esperar a ver el show completo.

Los favoritos de la gente son Tropi Coco y Carro Ñero, ellos son de los grandes favoritos para llegar a la gran final y también para ganar el programa, principalmente Tropi Coco, quien se ganó al público desde el día uno con su impactante personalidad alegre, mientras que Carro Ñero también cautiva con su estilo de barrio.

Ellos son los finalistas de ¿Quién es la máscara?

Conoce a los personajes que se van a disputar la gran final de ¿Quién es la máscara? este domingo 14 de diciembre.

Carro Ñero

Tropi Coco

Mataliebre

Maestro Bops