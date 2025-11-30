¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 30 de noviembre 2025?

Unos de los personajes queridos de ¿Quién es la máscara? 2025 serán eliminado del programa, rumbo a la semifinal y a la gran final del show de televisión más visto.

Hoy se lleva a cabo el capítulo 8 del programa, por lo que ya solo quedan episodios más para conocer al gran ganador de esta edición.

Quién es el eliminado de ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con los fans, los personajes eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 serían Samurái, Nocturna o Hieny Fer.

Ellos son los personajes que estarían en riesgo de salir eliminados, también se suma a la lista Capi Bara, quien también estaría en la zona de peligro.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a los verdaderos eliminados.

Según las filtraciones, los personajes que tienen asegurado su lugar para la siguiente ronda son: Tropi Coco, Carro Ñero, Metaliebre y Maestro Bops.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara?

El capítulo de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 será temático, por lo que los investigadores saldrán caracterizados de vacaciones con playeras coloridas, cocos y trajes de baño.

En las presentaciones que pudieron observarse estará Metaliebre cantando “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, este es uno de los personajes favoritos para llegar a la gran final.

Por otra parte, también el Maestro Bops va a interpretar una canción de Carín León, mientras que de los otros personajes se desconoce qué temas van a interpretar, pero todos los personajes van a salir en modo de vacaciones de playa.

Otro de los personajes que es de los grandes favoritos, incluso para ganar la temporada, es Tropi Coco, su gran energía y emoción lo hacen el personaje ideal que contagia su buena vibra al público y a los investigadores del programa de entretenimiento.