Tyler Perry es demandado por segunda vez por agresión sexual; podría pagar 77 mdd

Tyler Perry fue demandado por agresión sexual por un actor que apareció en ¡Boo! A Madea Halloween, marcando la segunda demanda en los últimos meses que acusa al cineasta y magnate de los estudios de usar su poder en Hollywood para hacer insinuaciones o acercamientos de carácter sexual hacia otra persona.

Mario Rodríguez presentó la demanda el jueves en California, alegando que Perry le sometió a repetidos tocamientos sexuales no deseados durante varios años, incluyendo agresión y agresión sexual en la casa de Perry en Los Ángeles. Rodriguez reclama al menos 77 millones de dólares en daños y perjuicios y también ha demandado a Lionsgate, que distribuyó la película de 2016, acusando al estudio de hacer la vista gorda ante la supuesta mala conducta de Perry.

Lionsgate no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

En un comunicado, el abogado de Perry negó las acusaciones.

Según la denuncia, en 2014 un entrenador de un gimnasio de Equinox en Los Ángeles se acercó a Rodriguez, quien le dijo que Perry quería su número de teléfono para hablar de un papel como actor. Perry animó más tarde a Rodríguez a hacer una audición para ¡Boo! Un Halloween de Madea, diciéndole: “No soy mala persona para conocer y tener de tu lado”, afirma la demanda.

Después de que Rodriguez fuera elegido, fue invitado a la casa de Perry, donde Perry supuestamente le tocó de forma inapropiada mientras veían una película. La demanda describe otros incidentes presuntos en 2016, 2018 y 2019, incluyendo un encuentro en el que Perry supuestamente intentó desabrochar los pantalones de Rodríguez y otro en el que Perry colocó la mano de Rodríguez sobre sus genitales. La denuncia dice que Perry le dio a Rodriguez 5 mil 000 dólares en varias ocasiones tras los encuentros.

Rodriguez dice que resistió los abusos y finalmente decidió presentar una demanda tras enterarse de acusaciones similares hechas por otro actor, Derek Dixon.

Dixon demandó a Perry en junio, alegando que el cineasta le manoseó mientras trabajaba en las series de televisión de Perry The Oval y Ruthless. Esa demanda, que originalmente se presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles, supuestamente ha sido trasladada desde entonces a un tribunal federal en Georgia, donde se encuentra el estudio de Perry.

La demanda de Rodríguez incluye acusaciones de agresión sexual, agresión sexual y causación intencionada de manipulación emocional.