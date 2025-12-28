El fenómeno de One Punch Man sigue despertando expectativa entre millones de fanáticos del anime alrededor del mundo. Tras el anuncio de la tercera temporada para octubre de 2025, las miradas ya apuntan hacia una posible cuarta entrega.

Además, la popularidad del héroe Saitama, ha captado la atención de nuevas generaciones de fans.

One Punch Man: ¿Tendrá temporada 4?, ¿cuándo se estrenaría?

Los rumores y especulaciones de la existencia de una cuarta entrega de One Punch Man han circulado en portales especializados de entretenimiento y en redes sociales, pero ninguno ha sido validado por los responsables de la franquicia.

Los fanáticos, por otro lado, mantienen altas expectativas, pues el manga continúa avanzando y ofrece suficiente material para nuevas adaptaciones animadas.

La tercera temporada de One Punch Man se estrenó en octubre de 2025, tras una larga espera de cuatro años desde la emisión de la segunda. Por ello, es posible que tengas que esperar, al menos, un año para conocer si habrá una nueva entrega.

No obstante, toma en cuenta que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la fecha de estreno de la temporada 4 de One Punch Man.

La popularidad de la serie, tanto en Japón como a nivel internacional, hace pensar que la cuarta temporada es prácticamente inevitable, aunque el calendario oficial aún no se ha revelado. Así que no pierdas los ánimos y mantente al pendiente de cualquier información del productor Atsushi Fujishiro.

🚨 ONE PUNCH MAN SEASON 3 EPISODE 4 TITLE AND PREVIEW🚨



“COUNTERATTACK SIGNAL” pic.twitter.com/Kbh44GaXej — (Fan) One Punch Man (@Everything_OPM_) October 30, 2025

¿Qué es One Punch Man?

One Punch Man es un manga japonés que fue creado en 2009 por el artista conocido como ONE, inicialmente publicado como webcómic. Su éxito llevó a una versión ilustrada por Yusuke Murata, que se serializó en la revista Young Jump.

La historia sigue a Saitama, un héroe aparentemente común que posee un poder extraordinario, derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe.

Entre los personajes más destacados se encuentran Genos, un joven cyborg que se convierte en discípulo de Saitama; Mumen Rider, símbolo de justicia sin poderes; y villanos como Borós y Garou.

El anime One Punch Man debutó en el 2015, con una primera temporada que fue sumamente aclamada por su animación y fidelidad al manga. La segunda temporada llegó en 2019, aunque recibió críticas de los fans por los cambios realizados en la producción. La tercera entrega se estrenó en octubre de este año.