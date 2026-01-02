¿Son novias? Luz María Zetina pasa Año Nuevo con Lorena Ochoa tras rumores de romance | FOTO

Lorena Ochoa y Luz María Zetina han vuelto a dar de qué hablar, ahora por aparecer juntas celebrando el Año Nuevo, lo que encendió nuevamente los rumores de un posible romance entre la conductora y la extenista profesional.

Luz María Zetina y Lorena Ochoa pasan Año Nuevo juntas

Fue a través de su cuenta de Instagram que Luz María Zetina publicó un par de fotografías de ella junto con Lorena Ochoa donde presume que pasaron juntas el fin de año en una fiesta.

Luz María Zetina pasa Año Nuevo con Lorena Ochoa ı Foto: IG: @luzmazetina

La primera postal las retrata juntas en lo que parece ser un bosque, acompañadas por la maestra de yoga Ale Quintero Oria. En la segunda imagen, vemos de nuevo a la exintegrante de Sale el Sol con la deportista junto a varios amigos.

Las dos fotos fueron suficiente para encender los rumores nuevamente de un posible romance entre ambas celebridades, que meses atrás ya habían sido relacionadas gracias a unas declaraciones de Zetina donde hablaba del motivo de su separación con su prometido Emilio Guzmán.

“En mi última relación, eran ocho años, anillo de compromiso, y de repente siento que alguien entra a mi corazón. Empiezo a tener sentimientos por otra persona”, señaló la mujer hace varios meses, desatando críticas por quienes señalaron que estaba romantizando la infidelidad.

En abril del 2025, Lorena dio a conocer su separación del empresario Andrés Conesa después de 16 años de matrimonio y según el periodista Jorge Carbajal, su relación con Luz Ma ya llevaba un año cuando comenzaron las especulaciones.

Hasta el momento, tanto Lorena Ochoa como Luz María Zetina se han mantenido en silencio sobre los rumores de un posible romance entre ellas, por lo que de momento todo esto se trata de mera especulación basada en lo que el público ha alcanzado a ver de momento.

Luz María Zetina y Lorena Ochoa en julio de 2025 ı Foto: jose.atl