¿Quién es Emilio Guzmán? Ex de Luz María Zetina que dejó por Lorena Ochoa

¿Quién es el esposo de Luz María Zetina que dejó por Lorena Ochoa?

Luz María Zetina y Lorena Ochoa se han convertido en tendencia en los últimos días, después de que la actriz mexicana compartió que decidió no llegar al altar con su prometido Emilio Guzmán porque encontró el amor en otra persona.

Las redes sociales especulan que el romance de Luz María Zetina con su novio terminó por culpa de la golfista Lorena Ochoa. Esto después de unas recientes declaraciones de la también conductora en el podcast ‘El rincón de los errores’.

Luz María Zetina y Lorena Ochoa en julio de 2025 ı Foto: jose.atl

“En mi última relación, eran ocho años, anillo de compromiso, de repente sentí que alguien entró a mi corazón. Empecé a tener sentimientos por otra persona, sin poder silenciar lo que me estaba pasando”, confesó Zetina. “Quería ser leal conmigo misma y contarle lo que estaba viviendo, pero él no quiso entender… la relación terminó de raíz”.

¿Quién es Emilio Guzmán? El ex de Luz María Zetina

Es poco lo que se sabe de Emilio, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene un certificado ejecutivo en Capital Inmobiliario, Asociaciones y Carteras de la Escuela de Negocios de Harvard.

Se enfoca en el programa EB-5, un canal dedicado para que inversionistas extranjeros obtengan la residencia permanente en Estados Unidos. Es CEO de Open EB5, en cuyo sitio oficial es presentado como “líder estratégico en el sector EB-5 y desarrollos inmobiliarios de alto impacto”.

Sobre sus gustos personales, se sabe que Emilio Guzmán es un aficionado del golf, deporte que practica, según comparte en sus redes sociales, las cuales están fuertemente inclinadas a mostrar su trabajo, no realmente su vida privada.

Luz María había planeado una vida junto a Emilio, ya que comenzaron a salir desde que eran adolescentes y estuvieron comprometidos una vez antes, al inicio de sus veintes, aunque en ese entonces ella también rompió el acuerdo.

Tras 22 años separados, sus caminos volvieron a cruzarse y volvieron a intentar llegar al altar, pero su relación se rompió tiempo después, cuando Luz María Zetina decidió confesar que se había enamorado de otra persona.