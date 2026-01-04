La actriz venezolana Gabriela Spanic, reconocida internacionalmente por su papel en la telenovela La Usurpadora, volvió a ser centro de atención en redes sociales luego de compartir dos fotografías en la que aparece envuelta en la bandera de Venezuela.

Sin embargo, el gesto que pretendía ser un mensaje de apoyo y esperanza para su país natal, rápidamente generó una ola de reacciones en plataformas como X (antes Twitter), donde los usuarios no tardaron en convertir la imagen en memes y comentarios llenos de críticas.

Gabriela Spanic posa con la bandera de Venezuela y desata una ola de memes

Tras la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ayer, Gaby Spanic, quien ha mantenido una postura crítica frente a la situación política y social de dicho país, publicó dos imágenes que fueron acompañadas de mensajes en favor de la libertad y la paz.

“PAZ PARA VENEZUELA”, escribió en el post de X, antes Twitter, la actriz. En las fotos la famosa luce envuelta en la bandera de su país natal luciendo su figura.

PAZ PARA VENEZUELA 🇻🇪 pic.twitter.com/mo876y8ck9 — Gaby Spanic (@gabyspanic) January 3, 2026

Sin embargo, este mensaje de apoyo a Venezuela generó opiniones divididas. Mientras algunos seguidores celebraron su gesto como un acto de orgullo nacional, otros lo interpretaron como oportunismo o desconexión con la realidad que atraviesa el país, pues se encuentran en una crisis política.

Además, algunos usuarios señalaron que era una “falta de respeto” a las víctimas mortales del bombardeo que tuvo lugar en Caracas, la madrugada del sábado, mismo que fue parte del plan de Estados Unidos para violar la soberanía de Venezuela.

Uno de los memes más destacados fue publicado por la usuaria @awamzzz. La joven escribió: “Bombardean Venezuela. Mientras tanto, Gabriela Spanic”. El mensaje fue acompañado de la imagen de un personaje de anime desnudo junto a la bandera del país caribeño.

Entre los comentarios más destacados en X, antes Twitter, que reflejan la sorpresa de los seguidores de Gaby Spanic por posar con la bandera de Venezuela se encuentran frases como:

“ Gaby me caes bien, pero mana está vaina que es?! No jodaaas”.

“ Tengo que hacer que esto se trate de mí. Dijo nadie nunca”.

“¡Los problemas de Venezuela se solucionaron, Gaby Spanic deseó paz!”.

“Bueno y esta?”.

“Se la pasa haciendo dinero fuera de su país”.

A pesar de las burlas, la actriz no ha retirado su publicación y ha reiterado su postura publicando otras imágenes con la bandera de su país y dando entrevistas a varios medios de comunicación.