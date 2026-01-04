Muere Bret Hanna-Shuford, actor de El Lobo de Wall Street, por una rara enfermedad

El mundo del espectáculo se viste de luto pues se dio a conocer la muerte del actor estadounidense Bret Hanna-Shuford, quien es recordado por su participación en la película El Lobo de Wall Street dirigida por Martin Scorsese.

El intérprete y activista falleció el 3 de enero, a los 46 años, luego de una dura batalla contra una rara enfermedad que los médicos le diagnosticaron apenas un año antes.

El intérprete Bret Hanna-Shuford falleció el 3 de enero, con sólo 46 años, luego de un linfoma de células T, un tipo de cáncer poco común que le había sido diagnosticado apenas un año atrás.

La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de un emotivo comunicado en redes sociales. “Con gran pesar les compartimos la noticia de que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia”, expresó.

¿Quién era Bret Hanna-Shudord, actor de El Lobo de Wall Street?

Bret Hanna-Shuford fue un actor de Broadway, cine y televisión, además de creador de contenido e influencer, recordado por su participación en la famosa cinta El Lobo de Wall Street, donde compartió créditos con Leonardo DiCaprio.

El famoso nació en Estados Unidos y desarrolló una carrera de más de dos décadas en el teatro musical de Nueva York, donde formó parte de producciones emblemáticas como Wicked, La Bella y la Bestia y The Little Mermaid del Cirque du Soleil.

También integró la compañía original del musical Paramour. Su talento lo llevó a participar en cine y televisión, con apariciones en Law & Order: Special Victims Unit, Only Murders in the Building, entre otras.

Bret Hanna-Shuford también destacó en entre la comunidad LGBT+, pues se convirtió en una figura influyente en redes sociales, junto a su esposo, el también actor Stephen Hanna-Shuford, con quien compartía su vida familiar en la cuenta Broadway Husbands.

La pareja solía documentar su experiencia como padres de un niño, visibilizando la paternidad diversa y el amor en pareja. Del mismo modo, con la enfermedad de Bret, publicaron el día a día del actor, entre el hospital y los tratamientos.