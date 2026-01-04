Muere Bret Hanna-Shuford, actor de El Lobo de Wall Street, por una rara enfermedad

El mundo del espectáculo se viste de luto pues se dio a conocer la muerte del actor estadounidense Bret Hanna-Shuford, quien es recordado por su participación en la película El Lobo de Wall Street dirigida por Martin Scorsese.
El intérprete y activista falleció el 3 de enero, a los 46 años, luego de una dura batalla contra una rara enfermedad que los médicos le diagnosticaron apenas un año antes.
La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de un emotivo comunicado en redes sociales. “Con gran pesar les compartimos la noticia de que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia”, expresó.
¿Quién era Bret Hanna-Shudord, actor de El Lobo de Wall Street?
Bret Hanna-Shuford fue un actor de Broadway, cine y televisión, además de creador de contenido e influencer, recordado por su participación en la famosa cinta El Lobo de Wall Street, donde compartió créditos con Leonardo DiCaprio.
El famoso nació en Estados Unidos y desarrolló una carrera de más de dos décadas en el teatro musical de Nueva York, donde formó parte de producciones emblemáticas como Wicked, La Bella y la Bestia y The Little Mermaid del Cirque du Soleil.
También integró la compañía original del musical Paramour. Su talento lo llevó a participar en cine y televisión, con apariciones en Law & Order: Special Victims Unit, Only Murders in the Building, entre otras.
Bret Hanna-Shuford también destacó en entre la comunidad LGBT+, pues se convirtió en una figura influyente en redes sociales, junto a su esposo, el también actor Stephen Hanna-Shuford, con quien compartía su vida familiar en la cuenta Broadway Husbands.
La pareja solía documentar su experiencia como padres de un niño, visibilizando la paternidad diversa y el amor en pareja. Del mismo modo, con la enfermedad de Bret, publicaron el día a día del actor, entre el hospital y los tratamientos.