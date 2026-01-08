Francia despide a su gran musa, Brigitte Bardot

Flores y fotos en la tumba de Brigitte Bardot, en Saint-Tropez, París, ayer.

Francia se despidió ayer de Brigitte Bardot con un servicio privado y un homenaje público en Saint-Tropez, el resort de la Riviera Francesa, donde vivió durante más de medio siglo después de retirarse del estrellato cinematográfico en el apogeo de su fama.

La activista por los derechos de los animales y simpatizante de la extrema derecha falleció el 28 de diciembre a los 91 años en su casa en el sur de Francia.

Murió de cáncer después de someterse a dos operaciones, indicó su esposo, Bernard d’Ormale, en una entrevista con la revista Paris Match, publicada el martes por la noche. “Estaba consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final”, contó.

Residentes y admiradores aplaudieron la procesión fúnebre mientras el ataúd de Brigitte Bardot, una de las mujeres más fotografiadas del mundo y un ícono del cine de los años 60, era llevado por las estrechas calles del pueblo.

Un servicio comenzó al sonido del Ave Maria de Maria Callas en la Iglesia Católica Notre-Dame-de-l’Assomption en presencia del esposo, hijo y nietos de la estrella, así como invitados de la familia y de la Fundación Brigitte Bardot.

“La tristeza es abrumadora, y el dolor también”, declaró Max Guazzini, amigo y secretario general de la Fundación.

“Vamos a soñar con ella como si estuviéramos durmiendo. En nuestro sueño, Brigitte llega a una gran inmensidad blanca y de repente... llegan miles de focas. Todos los animales que salvó y amó forman una procesión detrás de ella... Miles de animales dicen: Brigitte, te extrañaremos, te queremos mucho”, manifestó.

Cientos de personas se reunieron en el pequeño pueblo para seguir la despedida en grandes pantallas instaladas en el puerto y en dos plazas.

Un homenaje público estaba programado para la tarde en un sitio cercano para los admiradores de la mujer cuya imagen simbolizó la liberación y sensualidad de la posguerra en Francia.