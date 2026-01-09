En una noche, nos convertimos en familia, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical En una noche, nos convertimos en familia es un drama chino en el que conocemos la historia de una chica que se casa tras huir con su hermana para protegerla de maltrato doméstico.

¿De qué trata En una noche, nos convertimos en familia?

En una noche, nos convertimos en familia sigue la historia de Clara, quien escapó para proteger a su hermana del maltrato doméstico, y durante la huida conoció al mercenario Leandro, de quien quedó embarazada inesperadamente.

En una noche, nos convertimos en familia ı Foto: Especial

Leandro decidió asumir su responsabilidad y casarse, llevándose a ambas hermanas a vivir con él. Durante la convivencia, ambas parejas fueron enamorándose gradualmente, culminando finalmente en un desenlace feliz.

¿Dónde ver En una noche, nos convertimos en familia?

La serie cuenta con un total de 93 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita. Su nombre en inglés es Her Highness Buys the World.

Otras series

Mi vida, mis cuatro esposos orcos: Luna de Lara, una esclava del trabajo en el mundo real que viajó al mundo orco, donde las hembras son las que dominan a los machos. Al llegar, se convierte en la cruel Princesa Luna, quien es odiada por el maltrato que le da a sus cuatro esposo. Sin embargo, con su nueva vida, la mujer vive entre la ruina económica, el odio de sus maridos y las trampas de su hermana mayor, Estrella.

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.