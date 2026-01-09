Miss Jamaica 2025 reaparece tras grave accidente y envía mensaje

Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, reapareció en redes sociales después de vivir un grave accidente que vivió el 19 de noviembre cuando cayó del escenario durante la preliminar del certamen que ocurrió en Bangkok, Tailandia.

La caída de Gabrielle Henry le provocó múltiples lesiones, incluyendo una hemorragia intracraneal por la que tuvo que ser hospitalizada de emergencia y permaneció en terapia intensiva por un tiempo, generando preocupación entre los fans de Miss Universo.

Así fue la caída de Miss Jamaica en uno de los espacios huecos del escenario, la sacaron en una camilla 😓 #MissUniverse pic.twitter.com/AKr97IVnFK — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Miss Jamaica reaparece

A través de su cuenta de Instagram, la modelo hizo una aparición donde decidió mostrar su apoyo a otra mujer jamaiquina, Celine Deidrick, quien también ha destacado a nivel internacional, una abogada jamaiquina que representa al gobierno de Guyana en el caso de extradición contra los empresarios Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed.

“Felicitaciones”, le dijo brevemente a la profesionista al compartir una publicación externa a su perfil donde explicaban quién era la abogada. El momento dejó en evidencia la intención de la mujer de celebrar el talento femenino de su país.

Miss Jamaica 2025 reaparece tras grave accidente ı Foto: Captura de pantalla de Instagram

Por otro lado, en diciembre del 2025 la modelo compartió un mensaje para dar a conocer que había regresado a Jamaica para seguir con su proceso de recuperación.

“Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de Oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan. Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. Luz persistente”, escribió.

Se desconocen mayores detalles sobre el estado de salud actual de Miss Jamaica 2025, quien no ha revelado en qué momento de su proceso de recuperación se encuentra después del accidente en Miss Universo.