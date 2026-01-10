Muere Bob Weir, miembro fundador de los Grateful Dead

Bob Weir, guitarrista, cantante y miembro fundador de los Grateful Dead, falleció a los 78 años.

La muerte de Weir fue anunciada este sábado 10 de enero en un comunicado en su página oficial de Instagram.

“Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de Bobby Weir”, decía el comunicado. “Hizo la transición pacíficamente, rodeado de seres queridos, tras vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacer. Desgraciadamente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”.

Weir se unió a los Grateful Dead —originalmente los Warlocks— en 1965 en San Francisco, con sólo 17 años. Pasaría los siguientes 30 años tocando en interminables giras con los Grateful Dead junto al también cantante y guitarrista Jerry Garcia, que falleció en 1995.

De izquierda a derecha, Mickey Hart, Phil Lesh, Jerry Garcia, Brent Mydland, Bill Kreutzmann y Bob Weir de los Grateful Dead ı Foto: AP

Bob Weir escribió, coescribió y cantó como vocalista principal en clásicos de los Dead como “Sugar Magnolia”, “One More Saturday Night” y “Mexicali Blues.”

En las décadas siguientes el músico siguió tocando con otros proyectos, incluyendo Dead and Company.

“Durante más de sesenta años, Bobby salió de gira”, decía el comunicado de Instagram. Guitarrista, vocalista, narrador y miembro fundador de los Grateful Dead. Bobby será para siempre una fuerza guía cuya singular arte transformó la música estadounidense", se lee en el comunicado.

La muerte de Weir deja al batería Bill Kreutzmann como el único miembro original superviviente. El bajista fundador Phil Lesh falleció en 2024.

Dead and Company ofrecieron una serie de conciertos por el 60º aniversario de los Grateful Dead en julio en el Golden Gate Park de San Francisco, Estados Unidos.

Nacido en San Francisco y criado en la cercana Atherton, Bob Weir era el miembro más joven de los Dead y parecía un estudiante de instituto recién acabado en sus primeros años. En general, era menos desaliñado que el resto de la banda, pero tenía una barba larga como la de García en años posteriores.

La banda sobrevivió mucho después del momento hippie de su nacimiento, con sus fans, conocidos como Deadheads, que a menudo les siguieron en gira en una gira prácticamente sin paradas.

“La longevidad nunca fue una gran preocupación para nosotros”, dijo Bob Weir cuando los Grateful Dead recibieron el premio Persona del Año de Musicares en los Grammy el año pasado. “Esparcir alegría a través de la música era todo lo que realmente teníamos en mente y conseguimos mucho de eso”, agregó el intérprete.