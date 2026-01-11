El perry Indy de ‘Good Boy’ gana Mejor actor en los Astra Awards 2026

El pasado 9 de enero, se llevó a cabo la novena edición de los Astra Awards en el Hotel Sofitel Beverly Hills de Los Ángeles. El perro Indy hizo historia al convertirse en el primer canino en conseguir el galardón a mejor actor en una película de horror o thriller gracias a su papel protagonista en la película Good Boy.

El perro Indy destacó para el jurado, quien reconoció como sobresaliente su interpretación en la película Good Boy. La cinta muestra la historia de un hombre acechado por una entidad maligna, visto desde la perspectiva de su perro.

La mascota le ganó a Sophie Thatcher (Companion), Alison Brie (Together), Ethan Hawke (Black Phone 2), Alfie Williams (28 Years Later) y Sally Hawkins (Bring Her Back)

Así agradeció Indy su premio a Mejor Actor

Si bien el can no pudo asistir a la ceremonia de premiación, se compartió un video donde aparece en compañía con su dueño y director de la cinta, Ben Leonberg. En el video, el cineasta habla de la libertad que ofrece el género de terror.

“En nombre de Indy, estamos profundamente agradecidos y emocionados de ser reconocidos por su trabajo en una película en la que él no entiende del todo que participó”, comenzó.

Finalmente bromeo sobre su experiencia al filmar la cinta con su mascota Indy, a quien tenía que sobornar con golosinas durante la filmación.

“Indy se siente honrado de aceptar este premio, especialmente sabiendo que está al lado de intérpretes que ni siquiera necesitaron ser sobornados con golosinas para ubicarse en el set”, dijo Ben.

