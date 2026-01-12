George Clooney aparece en los Globos de Oro 2026 y habla francés | VIDEO

George Clooney apareció al final de la entrega 83 de los Globos de Oro, donde presentó el galardón a la Mejor Película de Drama, que es considerada como el premio más importante de la velada por muchos. Su participación no pasó desapercibida.

George Clooney habla en francés en los Globos de Oro 2026

Y es que George Clooney, quien obtuvo la ciudadanía francesa junto a su esposa Amal y sus hijos, subió al escenario de los Globos de Oro y comenzó su intervención hablando en francés. Además, se le unió su coprotagonista de Ocean’s Eleven, Don Cheadle.

George Clooney presents the last award of the night for Best Picture – Drama 🏆 ... supported from afar by Don Cheadle #GoldenGlobes pic.twitter.com/GH96zvg9jC — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

El actor dijo en francés “buenas noches, amigos. Es un honor estar aquí”, expresó de manera espontánea en la lengua romance antes de que se uniera Don Cheadle a él y deseara buenas noches.

Como te mencionamos, el actor obtuvo recientemente la ciudadanía francesa, un tema que generó polémica e incluso fue comentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en su momento publicó un mensaje irónico al respecto.

“¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el soñoliento Joe Biden”, escribió Trump recientemente.

También la ministra de Francia, Marie-Pierre Vedrenne se mostró contra la decisión de darle la ciudadanía al histrión, al alegar que utilizó su fama para obtenerla.

Por su parte, el gobierno francés expresó su entusiasmo por darles la bienvenida a la comunidad nacional. Cabe destacar que el actor y su familia residen en Francia desde el año 2021 y disfrutan de su vida en una finca privada ubicada en Brignoles.

Señalaron además que George Clooney siguió un proceso riguroso que justifica la decisión de otorgarle la ciudadanía francesa a él y al resto de su familia.