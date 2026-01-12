Hamnet: ¿De qué trata y dónde ver la Mejor película de drama según los Globos de Oro 2026?

Hamnet se convirtió en la ganadora a Mejor Película de Drama en los Globos de Oro 2025, uno de los premios más importantes de los galardones que la coloca como una de las cintas que no hay que perder de vista en el resto de la temporada de premios.

Además de ganar Mejor Película de Drama, Hamnet también ganó el galardón a Mejor Actriz por la participación estelar de Jessie Buckley, siendo esta otra categoría clave para determinar a los proyectos más icónicos en camino a los Oscar.

¿De qué trata y dónde ver Hamnet?

La película es un drama histórico que está basado en el drama homónimo de Maggie O’Farrell. La historia está inspirada en la corta vida del único hijo de William Shakespeare, quien falleció a los once años de edad pero que se dice.

Se dice que el pequeño llamado Hamnet habría sido la inspiración de varias de las obras del reconocido escritor inglés, incluyendo la tragedia Hamlet.

Su sinopsis oficial dice: “Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra.

Cuando conoce a un joven preceptor de latín igual de extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están llamados a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por sus parientes y después por una inesperada desgracia”.

La serie es distribuida por Universal Pictures y se estrena este 22 de enero del 2026 en cines mexicanos, por lo que hay que esperar un par de semanas para poder verla de manera oficial.

El elenco se conforma por:

Jessie Buckley como Agnes Shakespeare

Paul Mescal como William Shakespeare

Joe Alwyn como Bartholomew

Emily Watson como Mary

Jacobi Jupe como Hamnet Shakespeare

Jack Shalloo como Marcellus

David Wilmot como John

Hamnet triunfa en los Globos de Oro como Mejor Película de drama 🏆 #GoldenGlobes pic.twitter.com/8PMwtsXmo7 — Universal Pictures (@Universal_Spain) January 12, 2026