¿Quién es Wagner Moura? Ganador a Mejor actor en los Globos de Oro 2026

El brasileño Wagner Moura ganó el Globo de Oro a Mejor actor de drama por su actuación estelar en la película The Secret Agent, que se perfila como una de las grandes competidoras internacionales de la temporada de premios.

Wagner Moura estuvo nominado también a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026, pero en dicha premiación fue superado por Timothée Chalamet por su actuación en Marty: Supreme. Sin embargo, el triunfo del extranjero en los Globos de Oro lo convierte en un concursante al que hay que prestar atención en camino al Oscar.

Wagner Moura is the #GoldenGlobes winner for Best – Motion Picture – Drama for their performance in The Secret Agent! 🎥✨ pic.twitter.com/jONtZja9Yq — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

¿Quién es Wagner Moura?

El nombre completo del histrión y cineasta es Wagner Maniçoba de Moura y nació el 27 de junio de 1976 en Salvador, Bahía. Es conocido por sus papeles de Roberto Nascimento en Tropa de élite y Tropa de élite 2, y de Pablo Escobar en la serie Narcos de Netflix.

Moura se graduó en periodismo en la Universidad Federal de Bahía,​ pero decidió convertirse en actor. Tras ganar un Golden Bear en el Berlinale por la película Tropa de élite en 2007. Después de recibir varias ofertas, su primera cinta americana fue Elysium, junto a Matt Damon y Jodie Foster.

Además de su carrera como actor, Moura forma parte de una agrupación musical llamada Sua Mãe. Ahora, el actor se convirtió en el primer brasileño en lograr un Globo de Oro gracias a su papel en The Secret Agent.

Tras su triunfo, Wagner reclamó que se sigan haciendo películas sobre la dictadura brasileña, al asegurar que “sigue siendo una herida abierta en su vida diaria”.

“Pasó hace apenas 50 años, y recientemente, del 2018 al 2022, tuvimos un presidente de extrema derecha en Brasil, un fascista que es la encarnación física de los ecos de la dictadura”, contó Wagner Moura en referencia al exmandatario Jair Bolsonaro.