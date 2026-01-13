¿Quién era la esposa de Mario Cid y qué le pasó?

La muerte de Mario Cid, reconocido actor y padre de Mara Escalante, ha puesto el luto en el espectáculo mexicano, quienes a su vez desean saber sobre el también cineasta y su vida privada, incluyendo quién era su esposa y qué fue lo que le pasó.

¿Quién era la esposa de Mario Cid?

La esposa de Mario Cid era una actriz llamada Magarita Escalante, de quien hay poca información. Su hija, Mara Escalante, ha compartido en el pasado fotos de la mujer que le dio la vida, de quien heredó varios rasgos físicos.

En 2022, la actriz aprovechó el Día de las Madres para publicar una foto de la mujer en pleno rodaje, lo que generó diversas reacciones en redes sociales de quienes deseaban saber más sobre la mujer, aunque no hay muchos datos públicos.

Mara reveló anteriormente que su mamá murió de cáncer de ovario cuando ella apenas tenía 14 años de edad, por lo que se quedó sin su mamá durante el periodo de adolescencia, ya que en ese entonces no existía un tratamiento tan eficiente como en la actualidad.

La agresiva enfermedad perturbó a su progenitora por un año y terminó al día siguiente de una operación, “Al día siguiente del cumpleaños de mi hermana, estaba esperando para irse”, contó ella a Yordi Rosado en 2023.

La comediante admitió que fue un proceso difícil el aceptar el fallecimiento de su madre. “Recién que murió yo le decía voy a gritar tu nombre y tu me vas a contestar”, recordó, “no había respuesta y yo necesitaba escucharla. Por mucho tiempo me pasó eso”.

“Cuando dejas ir, tal vez no la ves como ella quiere, pero empiezas a escuchar otra voz en la consciencia y a conectar con ese ser que ya trascendió, con su espíritu y sabes que está más cerca de ti, más que nunca”, reflexionó.

Tras la muerte de Margarita, su padre Mario Cid asumió el rol de madre y padre, mientras que una hermana mayor actuó como figura materna para las más pequeñas, según la actriz, quien también buscó mantenerse cerca de su familia.