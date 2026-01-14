El viento de la frontera nos separó, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El viento de la frontera nos separó es un drama chino lleno de malentendidos en el que una mujer deja a su esposo en el momento en que cree haber descubierto una infidelidad, sin saber que hay mucho más detrás de todo.

¿De qué trata El viento de la frontera nos separó?

El viento de la frontera nos separó sigue la historia de Auri, quien fue confiada a la familia Flores y se casó con Felipe, en un inicio esperando que pasara lo mejor en su matrimonio.

El viento de la frontera nos separó ı Foto: Especial

Sin embargo, se desanimó cuando descubrió que su esposo estaba involucrado con otra mujer llamada Sofía, faltando a sus votos y a lo prometido cuando se casaron..

Decidida, partió a la Frontera Occidental para trabajar por el país. Cuando Felipe descubrió que Sofía lo había engañado, se dio cuenta de las señales de que Aurora se iría y corrió a la estación para detenerla.

¿Dónde ver El viento de la frontera nos separó?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Casarse con un rico sin querer: Chloe Anderson, desesperada por conseguir dinero para salvar un orfanato, terminó casándose con el multimillonario Lucas Davenport, un hombre que detestaba a las mujeres interesadas.

Mi vida, mis cuatro esposos orcos: Luna de Lara, una esclava del trabajo en el mundo real que viajó al mundo orco, donde las hembras son las que dominan a los machos. Al llegar, se convierte en la cruel Princesa Luna, quien es odiada por el maltrato que le da a sus cuatro esposo. Sin embargo, con su nueva vida, la mujer vive entre la ruina económica, el odio de sus maridos y las trampas de su hermana mayor, Estrella.

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.