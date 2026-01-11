Casarse con un rico sin querer, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Casarse con un rico sin querer es un drama chino que sigue la historia de una mujer que está desesperada para conseguir dinero, por lo que no duda en casarse con un hombre millonario que odia a las mujeres interesadas.

¿De qué trata Casarse con un rico sin querer?

Casarse con un rico sin querer sigue la historia de Chloe Anderson, desesperada por conseguir dinero para salvar un orfanato, terminó casándose con el multimillonario Lucas Davenport, un hombre que detestaba a las mujeres interesadas.

Casarse con un rico sin querer ı Foto: Especial

Creyendo que Chloe era otra cazafortunas, Lucas ocultó su verdadera identidad para ponerla a prueba. Sin embargo, contra todo pronóstico, empezó a enamorarse perdidamente de ella. El cruel giro del destino fue que la única cosa que Chloe odiaba por sobre todas las cosas... era la mentira.

TE RECOMENDAMOS: Cumple 27 años Nodal y Ángela Aguilar sorprenden con palomazo en fiesta de cumpleaños del cantante

¿Dónde ver Casarse con un rico sin querer?

La serie cuenta con un total de 64 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Mi vida, mis cuatro esposos orcos: Luna de Lara, una esclava del trabajo en el mundo real que viajó al mundo orco, donde las hembras son las que dominan a los machos. Al llegar, se convierte en la cruel Princesa Luna, quien es odiada por el maltrato que le da a sus cuatro esposo. Sin embargo, con su nueva vida, la mujer vive entre la ruina económica, el odio de sus maridos y las trampas de su hermana mayor, Estrella.

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.