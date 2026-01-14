Los VIDEOS de Bách Buquen y sus bailes más virales

El modelo y creador de contenido Bách Buquen se ha hecho viral en más de una ocasión solo con sus pasos de baile y su físico envidiable. Con 20 años de edad, al famoso ya lo siguen más de 10 millones de personas solo en su cuenta de TikTok.

Su video más viral está anclado al inicio de su perfil de TikTok y tiene más de 140 millones de vistas. En el clip, Bách Buquen simplemente baila en el pasillo de su casa con el audio de ‘Brother Louie Mix ‘98’.

Aparece vestido con un traje rojo vino con el chaleco puesto y el saco en la mano. Además, lleva las mangas arremangadas y el cabello despeinado, lo que puede indicar que era su regreso de algún evento social.

Otro video que tiene 41.6 millones de vistas es uno de los motivos por los que se hizo viral. Y es que el creador de contenido fue conocido por muchos gracias a sus videos donde se maquilla en público.

A pesar de que el maquillaje de hombres es un tema tabú, el francés decidió romper con los estereotipos y maquillarse en el metro, lo que generó diversas reacciones en quienes lo veían, así como en los usuarios en redes sociales, desde quienes lo juzgaban hasta muchos que lo apoyaban.

En diciembre, se viralizó otro video del influencer donde baila la canción de ‘El Taxi’ que fue muy popular hace varios años y que ahora retoma para hacer un trend de baile.

En el video, Bách Buquen aparece bailando y haciendo lip sync de la canción. La coreografía es bastante sencilla, pues solamente avanza en dirección a la cámara, hace unos movimientos con las manos y después retrocede.

Sea lo que sea que publique el creador de contenido, causa sensación, como un reciente video que obtuvo cuatro millones de vistas donde aparece en la playa mientras come varias frutas.