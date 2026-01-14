¿Qué le pasó al cantante Young Cister? VIDEO lo muestra ensangrentado y herido

El cantante Young Cister ha causado preocupación entre sus seguidores al publicar un video que desató polémica, en donde aparece ensangrentado y herido. El momento desató todo tipo de especulaciones sobre qué le pasó.

En el video, podemos ver a Esteban Cistena, nombre real de Young Cister, ensangrentado, herido y caminando en medio de la madrugada completamente solo. Después de horas sin dar señales de vida, el músico reveló la verdad detrás del alarmante clip.

Young Cister, publicó esto en sus historias, alguien tiene mayor información? 👀 pic.twitter.com/qCXj5aRsil — Camilo González (@cmilogonzalezcl) January 14, 2026

¿Qué le pasó a Young Cister?

Se reveló que todo se trató de una acción promocional para el lanzamiento de su nuevo álbum ‘La Ciudad Nunca Duerme’ que se estrenará el próximo jueves a las 21:00 horas.

Horas antes, el famoso había subido historias en Instagram donde se le podía ver con amigos en un auto, luego en una disco y al final al aire libre mientras bebía alcohol.

La secuencia terminó cuando el famoso subió un video con su rostro lleno de sangre y heridas mientras caminaba. Esta situación parecía indicar un posible accidente o agresión contra él.

Pero al final, el equipo del artista publicó en su cuenta de Instagram un post en donde podemos ver que el próximo álbum del artista tendrá como portada su rostro lleno de sangre, revelando que no hubo ningún accidente real.

En la publicación también podemos ver el tracklist (con 12 canciones) y al final un video donde podemos ver al artista lleno de sangre mientras se encuentra en el asiento de atrás de un auto.

Si bien muchos fans celebraron el anuncio del álbum también hay algunas críticas en redes sociales, por quienes dudan de si la estrategia de Young Cister de mostrarse herido para llamar la atención en redes sociales es moralmente correcta. Te dejamos algunas reacciones: