La banda estadounidense Twenty One Pilots prepara un encuentro muy especial con sus seguidores mexicanos. Se trata del estreno en salas de Cinépolis de su película‑concierto More Than We Ever Imagined.

Esta producción, dirigida por Mark Eshleman, captura la energía de su presentación en la Ciudad de México durante el Clancy World Tour, donde más de 65 mil personas vibraron con Tyler Joseph y Josh Dun.

Descubre en La Razón de México cuándo se estrena esta producción y cómo puedes comprar los boletos para este evento único.

Twenty One Pilots en Cinépolis: Fecha de estreno y cómo comprar boletos para la película-concierto

La película-concierto More Than We Ever Imagined de la banda Twenty One Pilots mostrará a los fans algo más que sólo el concierto en Ciudad de México.

A través de tomas aéreas, cámaras sobre el escenario y ángulos desde el público, los espectadores podrán revivir la intensidad de aquella noche. Además, se incluyen imágenes exclusivas del detrás de cámaras, tales como la llegada de los músicos, los preparativos y la tensión previa al show.

La grabación mostrará algunas reflexiones personales de Tyler Joseph y Josh Dun sobre la gira y la fama, así como del resto del equipo de Twenty One Pilots.

Fechas de estreno de la película-concierto Twenty One Pilots en Cinépolis

La compañía Cinépolis, en colaboración con Trafalgar, anunció que las funciones de la película-concierto de Twenty One Pilots se realizarán en dos modalidades:

IMAX: 25 de febrero de 2026.

Salas tradicionales: 26 y 28 de febrero de 2026.

De esta manera, los seguidores de la agrupación podrán elegir entre la experiencia inmersiva de la pantalla gigante o la comodidad de las salas convencionales y corear éxitos como “Jumpsuit”, “Stressed Out” y “Trees”.

¿Cómo comprar boletos para la película-concierto de Twenty One Pilots en Cinépolis?

La preventa de boletos para poder disfrutar de la película-concierto de Twenty One Pilots en Cinépolis comenzó este jueves 15 de enero de 2026 a las 8:00 am. Puedes comprar las entradas desde la App Cinépolis y en el sitio oficial de la cadena.

Los interesados deberán ingresar a la sección +QUE CINE, seleccionar la función y completar su compra en línea. Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que la expectativa es alta y se prevé que las funciones de agoten muy rápido, en especial las de formato IMAX.

More Than We Ever Imagined de Twenty One Pilots es una oportunidad que tienen los fans de revivir un concierto histórico en la capital del país. Sin duda será una de las proyecciones más comentadas.