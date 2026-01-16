La Feria Nacional de San Marcos 2026 ya anunció a los artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas. Del 18 de abril al 10 de mayo de 2026 los asistentes podrán corear los éxitos de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en Aguascalientes.

Algo que causó furor en las últimas horas es que en esta edición el festival, uno de los más importantes del país, incluirá en la cartelera a algunos artistas destacados de KPop. Entre los nombres que más generan expectativa está Eric Nam, un cantante que le ha robado el corazón a miles de fans mexicanos.

Si no lo conoces aún o deseas conocer su trayectoria, en La Razón te contamos de él y sobre su participación en la FNSM 2026.

¿Quién es Eric Nam, el artista coreano que se presentará en la Feria de San Marcos 2026?

Eric Nam, cuyo nombre real es Nam Yoon-do, nació el 17 de noviembre de 1988 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Tiene 37 años.

Es un cantante, compositor y presentador surcoreano-estadounidense; es considerado una de las voces más versátiles del panorama musical internacional actual.

Su carrera comenzó en 2012 cuando participó en el programa Birth of a Great Star 2 en Corea del Sur, lo que le abrió las puertas a la industria del KPop. Desde entonces, Eric Nam ha lanzado varios álbumes y sencillos que combinan pop, R&B y baladas.

Pero Eric Nam no sólo ha brillado como intérprete, también ha sido presentador de televisión y entrevistador de artistas internacionales, lo que le permitió ganar reconocimiento por su carisma y dominio de varios idiomas. Además, ha modelado para diversas marcas de alta costura.

También ha sido reconocido por medios como Forbes y GQ Korea por su influencia en la cultura pop.

¿Cuándo se presentará Eric Nam en la Feria de San Marcos 2026 y cómo asistir?

La Feria Nacional de San Marcos 2026 se realizará del 18 de abril al 10 de mayo de 2026 en Aguascalientes, México. El concierto de Eric Nam está programada para el 2 de mayo a las 8:30 pm en el Foro de las Estrellas.

Asistir es muy sencillo, pues los conciertos en este recinto son totalmente gratuitos. No se requiere boleto de entrada, sin embargo, se recomienda al público llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y tener una experiencia única, pues el acceso está limitado a la capacidad del recinto.

De acuerdo con el sitio oficial de la Feria de San Marcos, tras ser remodelado, el Foro de las Estrellas tiene una capacidad total para 59 mil personas —22 mil al interior y 37 mil en su impresionante explanada exterior—, donde se incluyen 51 palcos Premium, 46 Palcos Platino y 46 Palcos Gold. Dichos lugares exclusivos cuentan con una vista privilegiada al escenario y tienen un costo especial.