La historia de La Reina del Flow ha cautivado a millones de espectadores en Colombia. Desde la primera temporada, la trama giró en torno a Yeimy Montoya, una talentosa compositora que sufrió la traición de Charly Flow, su gran amor y colega en la música.

Tras años de cárcel, venganza y reconciliaciones, la pregunta que siempre se hacen los fans de la producción es: ¿con quién termina Yeimy?

La tercera entrega de la serie se estrenó hace unos días y se responde finalmente a esa incógnita. Además, cierra la historia de una de las parejas más intensas de la televisión latinoamericana. En La Razón te contamos qué pasó con estos amantes.

¿Con quién se queda Yeimy en La Reina del Flow 3?

Spoilers

Primero, recapitulemos. En la temporada 3 de La Reina del Flow, Yeimy y Charly aparecen como pareja estable, están casados y con una hija. Esto marca un cambio radical respecto a las temporadas anteriores, donde la desconfianza y los errores del pasado los mantenían separados.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. La trama inicia con un golpe devastador para todos, pues se presenta la presunta muerte de Yeimy en un accidente aéreo, que en realidad esconde un secuestro. Este evento pone a prueba la fortaleza de Charly, quien se rehúsa a aceptar la pérdida y emprende una búsqueda desesperada por encontrar a su esposa.

Finalmente, pese a los errores del pasado y las traiciones, Yeimy elige a Charly como compañero de vida y padre de su hija.

Yeimi Montoya es interpretada por la actriz Carolina Ramírez. Es una actriz y bailarina originaria de Cali, Colombia, que tiene 42 años. Es reconocida por sus papeles como protagonista de las series La hija del mariachi, así como por interpretar a la heroína de la independencia colombiana Policarpa Salavarrieta en la serie La Pola.

¿Dónde ver La Reina del Flow 3?

Para los fanáticos que desean seguir cada episodio de La Reina del Flow hay varias opciones.

En Colombia, la serie se transmite primero por Caracol Televisión, la cadena que ha producido todas las temporadas.

En Estados Unidos y otros países, incluido México, todos los capítulos están disponibles en Netflix, la plataforma de streaming. Sólo necesitas contar con una suscripción activa para disfrutar de la historia de Yeimy Montoya.

La tercera temporada de La Reina del Flow se estrenó el 13 de enero de 2026.