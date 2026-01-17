La industria musical se encuentra de luto tras la repentina muerte de Félix Rosario, quien fuera una figura destacada de la bachata y la música tropical.

El cantante, convencido por su madre, emprendió un vuelo desde República Dominicana hacia Nueva Jersey, con la intención de someterse a estudios médicos más exhaustivos. Contrario al caso de Yeison Jiménez que impactó al mundo hace unos días, el intérprete dominicano murió debido a complicaciones de salud durante el viaje.

Muere el cantante Félix Rosario mientras viajaba en avión, ¿qué pasó?

El pasado 14 de enero falleció el cantante Félix Rosario, conocido como Tu Negrito Consentido, murió a los 54 años.

El intérprete realizaba un vuelo desde Santiago de los Caballeros (República Dominicana) hacia Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. De acuerdo con los testimonios recopilados por los medios locales, el famoso presentó un dolor intenso en el pecho y malestar general durante el viaje.

Pese a los intentos de asistencia, el cantante perdió la vida en pleno vuelo. El hecho fue confirmado por amigos cercanos y medios dominicanos, quienes señalaron que días antes Félix Rosario ya había manifestado problemas de salud.

En redes sociales circula una entrevista realizada a Miguel de Jesús Rodríguez, cercano al cantante dominicano, se revela que Félix fue convencido por su madre de viajar a EU para acudir a valoración médica, pues desde días antes presentaba dolores de pecho.

“Su madre lo convenció de viajar a Estados Unidos para que los médicos le hicieran una evaluación de su salud, pero lamentablemente falleció durante el trayecto”, dijo el amigo del cantante conmocionado.

¿Quién era Félix Rosario, cantante que falleció mientras viajaba en un avión?

Félix Rosario era cantautor de bachata y música tropical, reconocido por su carisma y estilo alegre. Era conocido como Tu Negrito Consentido y tenía 54 años.

El intérprete de República Dominicana se convirtió en una voz representativa de la bachata de su país, pues logró tener reconocimiento con canciones que pusieron a bailar a miles de seguidores.