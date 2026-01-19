Itatí Cantoral le da voz a la mujer del mito

Itatí Cantoral regresa con nueva temporada de la obra de teatro Juicio a una zorra. Tras una respuesta visceral del público, el monólogo escrito por Miguel del Arco y dirigido por Alonso Íñiguez, se instala nuevamente los viernes a las 20:30 horas en La Teatrería ubicada en la Ciudad de México, con un reto más profundo: que Helena de Troya hable, se mire y cuestione lo que se pensó que ya estaba dicho. “Es increíble sentir la magia que se vive en el escenario con este texto. Regresar con esta obra es muy liberador, pero termino muy cansada emocionalmente, con una opresión en el corazón, ya que requiere mucha energía para darle voz a un personaje tan juzgado por la historia”, comentó la actriz a La Razón.

A su interpretación del mito de Helena de Troya le adjudica un gesto político y emocional: “Para mí regresar y darle vida a un personaje marginado y convertirme en su voz es un acto de valentía”. El montaje de Miguel del Arco y dirigido por Alonso Íñiguez, coloca a la actriz en un espacio donde sólo la palabra y la presencia sostienen la guerra. “Recuerdo que Silvia Pinal alguna vez me dijo que el monólogo es la maestría de los actores porque todo está en ti. Si enganchas al público ya tienes a la audiencia dentro de la guerra, sin ningún elemento más que la palabra”, resalta.

El Dato: Aunque se basa en la mitología griega, la obra aborda problemáticas actuales como la violencia de género y el abuso infantil.

“Helena no pide perdón, pide ser escuchada. Cada función es un acto de verdad, de valentía y de profunda conexión con el público”, resume. Para Cantoral, regresar a este montaje no sólo es un regreso al escenario, sino un acto vital de confrontación con estigmas que han perseguido a las mujeres a lo largo de la historia.

Lo que distingue a esta temporada 2026 es que el monólogo se experimenta como un acto casi ritual: ahí, sólo una actriz, una voz y un público se enfrentan a un mito más vigente que nunca.

“La obra invita a reconsiderar el papel de Helena, la figura mítica que desencadenó la Guerra de Troya, no como una femme fatale pasiva, sino como una mujer que toma la palabra y reclama justicia frente a un tribunal simbólico de prejuicios”, expresa.

Cantoral ha subrayado en múltiples ocasiones que este texto conecta con las reflexiones actuales sobre género y poder. En escena, Helena no es la figura que la tradición patriarcal impuso; es una narradora que replantea su relato: “Esta noche las palabras que den forma a los hechos serán las mías”, dice el personaje, marcando la línea entre historia impuesta y verdad propia.

”Esta obra es un regalo que estoy segura me mandó mi madre. Es un texto realmente poderoso”.

Alterno a esto, Itatí Cantoral sigue participando en Mentiras el musical, donde da vida al personaje de Lupita. “Me divierte mucho poder hacer distintos personajes y estar con diferentes públicos porque amo el teatro, amo estar en un escenario. Lupita tiene lo suyo y también requiere de mucha energía para darle ese toque de comedia a la obra”.

Sobre el momento que vive el teatro mexicano ante la oferta de otros países, la histriona dijo: “Tenemos una oferta muy amplia de teatro, somos de los países con mejor cartelera teatral. Hay dramaturgos y directores con grandes propuestas, que de verdad son unas joyas. No le pedimos nada a otros países, nuestro teatro lo tiene todo”, detalló.

Además de su compromiso con Juicio a una zorra, Itatí Cantoral suma proyectos fuera de México. “Esta semana viajo a Los Ángeles para grabar un comercial bastante importante. viene el estreno de una película, y partir de marzo tengo otros proyectos cinematográficos y televisivos en puerta, que por contrato no puedo adelantar más”, concluye.

Juicio a una zorra

Dónde: La Teatrería, CDMX

Cuándo: Viernes 20:30 h

Precios: 800 pesos general.