¿Quién es Giancarlo Giammeti? La pareja de Valentino Garavani

La muerte de Valentino Garavani desató el luto en el mundo de la moda y los pésames han alcanzado a la pareja del diseñador y cofundador de la marca Valentino, Giancarlo Giammetti, quien fue el compañero de vida del famoso por más de 50 años.

¿Quién es Giancarlo Giammetti?

Giancarlo Giammetti es un empresario italiano nacido en Roma el 5 de febrero de 1942, quien es reconocido principalmente por su estrecha relación personal y profesional con el diseñador Valentino Garavani, además de su trabajo en la icónica casa de modas que fundaron juntos.

Por décadas, se encargó de la gestión, expansión y consolidación de la marca, mientras Valentino se enfocaba en la parte artística. Además de lo profesional, ambos mantuvieron una relación sentimental por varios años.

Estudió arquitectura en Roma y su vida dio un giro en 1960 cuando conoció a Valentino en un café de Via Veneto, un encuentro que marcó el inicio de una sociedad que transformó la moda italiana mundial y también sus vidas.

Se dice que su encuentro fue amor a primera vista y su relación se apoyó en lo emocional y lo creativo. “Estábamos juntos. Éramos fuerza el uno para el otro. Ese era nuestro verdadero capital”, decía el propio Giammetti en una entrevista con la revista de decoración AD.

A través de los años, la pareja supo proteger su intimidad y mantuvo su vida privada alejada del foco mediático, aunque rompieron tras 12 años de relación: “Giancarlo y yo nos entendemos perfectamente, pero su carácter es totalmente contrapuesto al mío. Yo estoy siempre metido en el estudio”, comentó el propio Valentino sobre la ruptura.

“Tenía apenas 30 años cuando la parte física de nuestra relación terminó, y fue difícil al principio”, dijo por su parte el empresario cuando publicó un libro de su vida, “pero la madurez y el tiempo hacen que se arreglen todos los problemas. Siempre hemos querido lo mejor el uno para el otro (...) aunque nunca vivimos juntos”.

“El nuestro es un amor fraterno, una relación que no tiene nada de sexual. Y, sin embargo, permanece un gran amor, antiguo, de supervivencia”, decía Giammetti en la presentación de su libro en Londres.

Giancarlo Giammetti fue reconocido en 2006 al ser incluido en el International Best Dressed List Hall of Fame. Su legado en la moda está para siempre conectado con Valentino Garavani.