¿Quién es Paulo Nascimento? El novio de Tailson Silva

Tras la supuesta filtración del video íntimo de Tailson Silva, se ha hecho viral el perfil del joven creador de contenido brasileño, quien es popular no solo por sus videos de estilo de vida, sino también por su relación con su novio, Paulo Nascimento.

¿Quién es Paulo Nascimento?

Paulo Nascimento es un hombre que vive en Santa Catarina, Brasil junto con Tailson Silva y así como su novio, ha construido una comunidad digital destacada por su espontaneidad y cercanía con el público.

A pesar de ser parte de la comunidad LGBT+, el sujeto tiene tres hijos en total. No se sabe exactamente cuál es su edad y tampoco su vida privada antes de su relación con el creador de contenido, junto a quien comparte fotos y videos de ellos en casa o viajando. Paulo también comparte imágenes de él en e gimnasio.

Hasta el momento, el creador de contenido no se ha pronunciado públicamente sobre la supuesta filtración. Cabe mencionar que compartir o ver un video íntimo que está público sin consentimiento de los involucrados está penado en algunos países.

En TikTok superó los 2 millones de seguidores y actualmente, acumula más de 32 millones de ‘me gusta’ en su perfil, lo que lo ha consolidado como un creador de contenido emergente en su país.

En YouTube comparte videos más extensos bajo el nombre Tailsonx, donde ha alcanzado más de 14 mil suscriptores. En Instagram, mantiene una actividad constante mostrando también momentos familiares.