¿Quién es Tailson Silva? Esto se sabe de su video viral filtrado

El nombre de Tailson Silva se ha vuelto tendencia en redes sociales después de que surgieron rumores de un supuesto video íntimo filtrado, exhibiendo la vida privada del joven creador de contenido y desatando una oleada de stickers y memes que circulan en Telegram y X (antes Twitter).

Los rumores del video íntimo de Tailson Silva no han tardado en hacerse virales, desatando una ola de búsquedas en los principales motores y desatando una nueva atención para el creador de contenido brasileño.

Han circulado capturas de pantalla, supuestos fragmentos, stickers y memes que hacen referencia al video en plataformas digitales, lo que ha aumentado el interés por acceder al material filtrado.

Hasta el momento, el creador de contenido no se ha pronunciado públicamente sobre la supuesta filtración. Cabe mencionar que compartir o ver un video íntimo que está público sin consentimiento de los involucrados está penado en algunos países.

¿Quién es Tailson Silva?

El influencer brasileño se hizo popular en TikTok, Instagram y YouTibe, donde publica contenido de humor, estilo de vida y momentos cotidianos de su vida en pareja mientras reside en Santa Catarina, Brasil. Ha construido una comunidad digital destacada por su espontaneidad y cercanía con el público.

En TikTok superó los 2 millones de seguidores y actualmente, acumula más de 32 millones de ‘me gusta’ en su perfil, lo que lo ha consolidado como un creador de contenido emergente en su país.

En YouTube comparte videos más extensos bajo el nombre Tailsonx, donde ha alcanzado más de 14 mil suscriptores. En Instagram, mantiene una actividad constante mostrando también momentos familiares.

Tailson también es conocido por su relación con Paulo, con quien aparece de manera constante en publicaciones y videos. Por lo general, el hombre aparece en los primeros segundos para saludar a su novio y después lo deja seguir con su trabajo.La pareja ha compartido parte de su vida juntos y su visibilidad en redes sociales les ha traído tanto apoyo como controversia.