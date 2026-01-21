Nominaciones Oscar 2026: ¿Frankenstein de Guillermo del Toro estará en la lista?

Los Premios Oscar 2026 son los galardones del cine más esperados en la industria, los más importantes, y por eso los fans quieren ver entre los nominados Guillermo del Toro y su reciente película de Frankenstein.

Este jueves 22 de enero será la transmisión del anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2026.

¿Frankenstein de Guillermo del Toro será nominada a los Oscar 2026?

Aunque no se ha confirmado hasta el 22 de enero, se espera que la película Frankenstein de Guillermo del Toro sí esté nominada en los premios Oscar 2026.

La cinta podría entrar en las nominaciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Vestuario o Mejor Fotografía, sus protagonistas también podrían estar compitiendo en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Actor y Actriz de Reparto.

También podría estar nominada a Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido, Mejor Música y Mejores Efectos Visuales.

Los fans del cine tienen que esperar a que se realice la transmisión de las nominaciones a los Oscar 2026 para conocer si la cinta del cineasta mexicano compiten en las categorías y en cuántas.

Un indicador de que la cinta estará nominada es que apareció compitiendo en otras entregas de premios como lo fueron los Globos de Oro, sin embargo, en esos galardones el mexicano no logró llevarse ninguna estatuilla, lo que no es muy alentador para la película para los Oscar 2026, sin embargo, a veces los premios de La Academia sorprenden con sus selecciones y posiblemente se posicione entre las favoritas.

Frankenstein ı Foto: Especial

Con base en las otras entregas de premios una que sí está entre las favoritas es la de Una Batalla tras Otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ésta fue la gran sorpresa de los Globos de Oro, una antesala importante a los Premios de La Academia.

¿De qué se trata Frankenstein de Guillermo del Toro?

La película que se puede ver en la plataforma de Netflix narra la ya conocida historia de Frankenstein, basada en el libro de Mary Shelley.

Guillermo del Toro narra la historia desde la perspectiva del doctor Victor Frankenstein y desde la criatura, ya que ambos cuenta cómo vivieron su relación tóxica entre padre e hijo.

Frankenstein ı Foto: Netflix

Víctor creó a la criatura como una forma de desafiar a su padre, quien era doctor y dejó morir a la mamá de Víctor, siendo un reconocido médico. Entonces Víctor en un acto de demostrar superioridad a su padre decidió crear vida.

Si bien lo logró y creó a esta criatura, interpretada por Jacob Elordi, la criatura quería ser aceptada y querida por su padre, pero Víctor solo le demostró falta de paciencia y desprecio, hasta lo intentó matar para deshacerse de él, pero esto le costó mucho más.