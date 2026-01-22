Roger González y Jessica Díaz ha sido tema de conversación en las últimas horas en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, hay información confusa.

En un inicio se hablaba de la supuesta muerte del conductor y de la actriz, lo que generó preocupación entre sus fans. Aquí te contamos qué pasó realmente y por qué todo el mundo está hablado de ellos.

¿Qué pasó entre Roger González y Jessica Díaz?

La controversia entre Roger González y Jessica Díaz que ha causado preocupación y confusión, comenzó con una publicación en redes sociales que desató rumores sobre la muerte de Jessica Díaz y hasta del propio actor.

TE RECOMENDAMOS: Con 16 nominaciones Sinners hace historia rumbo a los Oscar

El también conductor mexicano compartió una fotografía en blanco y negro con Jessica Díaz, acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como una despedida luctuosa. “Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos”, se lee en la publicación.

Sin embargo, tras todo el revuelo que hubo, Roger González aclaró que la imagen pertenecía a un cortometraje de ficción en el que trabajaba con la famosa.

Por su parte, Jessica Díaz también aclaró que estaba bien y que no le había sucedido nada. La situación generó preocupación y confusión entre sus seguidores, pero ambos artistas aseguraron que fue un error de interpretación y pidieron no difundir información falsa sobre su estado de salud.

¿Quién es Roger González?

Roger González es un conductor, actor y cantante mexicano que nació en Monterrey en 1980. Se hizo famoso por su participación en Disney Channel, donde condujo el programa Zapping Zone; el presentador se convirtió pronto en un referente de la televisión y ahora es una figura muy querida de varias generaciones.

Además, ha incursionado en la música y el teatro. Trabajó durante más de cuatro años como conductor en el matutino Venga la Alegría en Azteca Uno.

Del mismo modo, puedes escuchar a Roger González de lunes a viernes de cuatro a siete de la tarde por EXA FM 104.9.

¿Quién es Jessica Díaz?

Jessica Díaz es una actriz y cantante mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa. Nació en 1991. Se dio a conocer por su participación en el reality musical La Academia, donde mostró su talento vocal y su personalidad carismática.

Actualmente interpreta a Daniela en Mentiras, el musical, donde ha sido elogiada por el público debido a su talento. Con esta obra, la artista ha recorrido varias ciudades de la república mexicana.