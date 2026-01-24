Channing Tatum, Olivia Wilde y Charli xcx estrenan películas en el Festival de Cine de Sundance

El Festival de Cine de Sundance estuvo en pleno apogeo el viernes en Park City, con las películas de Channing Tatum, Olivia Wilde y Charli xcx estrenándose consecutivas en el legendario Eccles Theatre por la noche.

La primera fue Josephine, el drama crudo de la guionista y directora Beth De Araújo sobre una niña de 8 años (Mason Reeves) cuya vida y sensación de seguridad se ven trastocadas tras presenciar una agresión sexual en el Golden Gate Park de San Francisco. Tatum y Gemma Chan interpretan a los padres que no saben cómo ayudarla a navegar estas nuevas emociones y miedos. La película, que forma parte de la U.S. Dramatic Competition, se basa en la propia experiencia de De Araújo al ver algo desgarrador a esa edad.

No había ni un asiento libre y más de 400 personas en la lista de espera no pudieron entrar. Después, el público dio una larga ovación de pie cuando la cineasta y los actores subieron al escenario para una sesión de preguntas y respuestas.

Araújo descubrió a Reeves en un mercado de agricultores de San Francisco, donde le dijo a su madre que estaba buscando a alguien para interpretar a la hija de Tatum y Chan.

Reeves dijo que una de sus partes favoritas de la película fue una escena en la que ella y Tatum comen una rosquilla de mermelada.

“Solo comí el exterior y le di la parte de gelatina”, dijo Reeves. Channing Tatum intervino: “Es cierto”.

También elogió a su joven compañera de reparto, diciendo: “¿Qué tan buena es ella?” Vio la película por primera vez con el público de Sundance y dijo que lloró ‘cinco, seis, siete veces’”.

La siguiente película, I Want Your Sex de Gregg Araki, supuso un cambio de tono marcado para los Eccles. Es la historia de un graduado universitario de poco más de 20 años (interpretado por Cooper Hoffman) que consigue su primer trabajo como una especie de becario/asistente de una reconocida provocadora del mundo del arte llamada Erika Tracy (Wilde), a quien Arkai describió como “audaz, atrevida y muy controvertida”, una mezcla entre Robert Mapplethorpe y Madonna.

“Es la historia de sus aventuras y el impacto que tiene en la vida de este chico y cómo le pone el mundo patas arriba”, dijo Araki a The Associated Press. “Es divertido, colorido, sexy. Y es un viaje”.

Es una película en la que Araki lleva trabajando más de 10 años, ya que evolucionó de un cómic de Cincuenta sombras de Grey con una becaria a lo que es ahora.

“Después de #MeToo y Harvey Weinstein, todo lo que estaba pasando, literalmente fue como, no quiero ver a una mujer arrastrada por el pelo”, dijo Araki. “No quiero sembrar ese tipo de dinámica patriarcal, aunque sea consensuada”.

Invertir los roles de género y convertir al joven becario en un hombre hizo que la película fuera más interesante para Araki, “como cineasta que siempre ha estado muy influenciado por la teoría feminista del cine y el feminismo en general”, dijo.

Al mismo tiempo, absorbía noticias sobre la Generación Z y cómo ya no tienen sexo ni relaciones, y surgió una nueva dinámica.

“Lo que yo sabía de mayor, de veterano, en cuanto a socialización, citas, sexo, todo eso parecía estar desapareciendo”, dijo Araki. “Y eso se convirtió en un tema central de la película”.

Lo que dice el personaje de Wilde son cosas que también ha dicho en entrevistas sobre sexo y sexualidad. Su personaje entra en debates generacionales sobre ello. Y, en última instancia, es sex-positive.

“Para mí era muy importante hacer algo sex-positivo”, dijo Araki. “’I Want Your Sex’ es como lo opuesto a ‘Babygirl‘, que me pareció muy negativo respecto al sexo”.

Olivia Wilde dijo tras el estreno que desearía que “más gente hiciera películas” como Araki: reunir a un grupo de personas geniales y hacer algo divertido en un entorno no corporativo.

La película también cuenta con una actuación secundaria de Charli xcx, que era fan de Araki y cuya portada del álbum Brat se inspiró parcialmente en los créditos de título de su película Smiley Face. Cuando se enteró de esta nueva película, dijo él, ella preguntó si podía salir. Él estaba interesado, pero le dijo a su agente que necesitaba hacer una autograbación “como todos los demás” para interpretar el papel de la novia de Hoffman.

“El personaje no es ella. Eso es lo que es tan divertido”, dijo. “Es americana, súper rígida y un poco de pilla.”

Rodó sus escenas en un solo día, durante un descanso de dos días en medio de su gira Brat.

Fue una función doble de Charli xcx en el Eccles con el estreno mundial de su falso documental autorreferencial The Moment, en el que interpreta a una versión de sí misma luchando con el final de “brat summer”, antes de que llegue a los cines el 30 de enero.

“Esta película trata sobre el final de una era, y obviamente este es el final de una era para Sundance en Park City”, dijo Charli xcx. “Nos sentimos realmente honrados de estar aquí”.

Después del estreno dijo: “Me gusta pensar que no soy tan maldita como Charli en la película”.

Más temprano el viernes, el estreno mundial de la película multimedia de William David Caballero TheyDream sumergió a los espectadores en la historia íntima de una familia puertorriqueña que aprende a procesar el duelo a través del arte. Caballero y la coguionista Elaine Del Valle han proyectado cortometrajes en Sundance en el pasado, pero se sintieron honrados de llevar un largometraje al festival.

“Sundance siempre ha sido para mí una posibilidad — sobre que los artistas tengan espacio para asumir riesgos creativos y contar historias personales”, dijo Del Valle, que también es productor de la película, a AP. “Traer nuestro primer largometraje, especialmente en el último año de Sundance en Utah, tiene un peso diferente”.