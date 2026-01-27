Chuponcito aclara confusión por el otro Chuponcito asesinado en Playa del Carmen

Este domingo se registró el asesinato de “Chuponcito” en Playa del Carmen, lo que rápidamente comenzó a provocar confusión y preocupación entre los usuarios de redes sociales.

La noticia sobre el asesinato de “Chuponcito” en Playa del Carmen, Quintana Roo, provocó preocupación entre los internautas, quienes incluso emitieron sus condolencias al creer que se trataba del comediante.

José Alberto Flores, quien es mejor conocido como el payaso “Chuponcito” aclaró la confusión que existe entre los usuarios mediante un video que publicó en sus redes sociales.

Pese a que el video en los que el payaso conocido comparte un chiste únicamente dura unos segundos, su presencia en redes sociales ayudó a despejar la duda de muchas personas.

Sin embargo, en los comentarios de dicho video se puede ver que muchos usuarios continúan confundidos, pues comentan “En paz descanse” e incluso piden al comediante aclarar el supuesto rumor sobre su muerte.

Asesinan a ‘Chuponcito’ en Playa del Carmen

Este 25 de diciembre un hombre de 40 años de edad fue asesinado en Playa del Carmen, pues un grupo de hombres armados le disparó en el tórax y en las piernas; sin embargo, este no fue el motivo de su muerte.

Además de atacar a el hombre conocido como “Chuponcito”, los atacantes arrojaron artefactos para provocar un incendio dentro de la vivienda del hombre, y las llamas alcanzaron tales proporciones que incluso un automovil que se encontraba fuera también se incendió.

Al lugar de los hechos arribaron autoridades municipales, mientras que los paramédicos lo trasladaron de emergencia al Hospital General, pero este sujeto murió tan solo unos minutos después de haber ingresado.

Vehículo que se encontraba fuera de la residencia de 'El Chuponcito' ı Foto: Redes Sociales

El hombre conocido como “Chuponcito” tuvo quemaduras de tercer grado en al menos 90 por ciento de su cuerpo, por lo que la gravedad de sus heridas provocaron su muerte.

Hasta el momento las investigaciones para dar con el paradero de los responsables continúa, por lo que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) realizó el levantamiento de pruebas en el lugar de los hechos para integrarlas a una carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha emitido más información sobre los posibles responsables o la identidad del hombre conocido como “Chuponcito” que fue asesinado en Playa del Carmen.

