¿Qué pasó con la página azul de La Nicholette, tras su secuestro?

La influencer La Nicholette es famosa por sus videos en redes sociales, pero la joven también tiene imágenes y videos en OnlyFans, conocida como la página azul, los cuales han vuelto a resurgir.

La Nicholette, cuyo nombre real es Nicole Pardo Molina, recientemente estuvo involucrada en un secuestro, en redes sociales se difundió el video del momento en que se la llevan unos sujetos, quienes la suben a un carro, todo el momento quedó grabado por la cámara de su camioneta Tesla Cybertruck.

Después de su desaparición, en redes sociales comenzó a circular un video de ella en el que aparece hablando sobre La Mayiza y La Chapiza y admite sus vínculos con el primer grupo delictivo.

La Nicholette ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, se desconoce el día en que se grabó el clip, pero llamó la atención que comenzó a circular mientras la tiktoker estaba desaparecida.

Posteriormente, se reportó que la joven había sido localizada con vida. La Fiscalía del Estado de Sinaloa cambió el estatus de la ficha de búsqueda a localizada, por lo que sus fans quedaron tranquilos de que la joven apareció.

Sin embargo, quedó la duda de qué fue lo que le pasó, ya que días después se difundió otro video en el que La Nicholette estaba en la iglesia y agradeció a la gente que rezó por ella.

“Gracias a todos por tenerme en sus oraciones... Gracias por nunca perder la fe”, dijo la influencer entre lágrimas.

Hasta el momento, La Nicholette no ha roto el silencio sobre lo que le pasó durante los cuatro días que estuvo desaparecida, presuntamente secuestrada.

¿Qué pasó con el OnlyFans de La Nicholette, influencer secuestrada?

La página azul de La Nicholette fue una de la más buscadas en los últimos días. Actualmente su cuenta se encuentra abierta, es decir, no requiere de suscripción de pago para poder ver el contenido.

Aunque su única cuenta de OnlyFans parece no estar activa desde el 2024, la última publicación fue de mayo 2024.

Su perfil de la página azul solo tiene cuatro publicaciones, dos fotografías y dos videos, en estas publicaciones tiene más de 2 mil likes en cada una.

Cualquier usuario que esté registrado dentro de la plataforma puede ver el perfil sin costo de La Nicholette en la página azul.

Su usuario para encontrarla en la página azul es @lanicholette.