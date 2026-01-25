Reaparece ‘La Nicholette’ tras haber sido localizada: ‘Gracias por nunca perder la fe’ | VIDEO

Difunden VIDEO de reaparición de 'La Nicholette', tras su localización por las autoridades sinaloenses.

La creadora de contenido Nicole Pardo, conocida como ‘La Nicholette’, reapareció en público un día después de que la Fiscalía General del Estado de Sonora informara su hallazgo con vida, tras cuatro días de búsqueda en los que, presuntamente, estuvo privada de la libertad.

En un video que se difundió en redes sociales, se aprecia el momento en el que la joven, quien se presume es Nicole Pardo, toma el micrófono en una iglesia, en Culiacán, Sinaloa, y dedica un agradecimiento a los presentes.

"La Nicholette", en fotografía de archivo. ı Foto: Redes sociales

“Gracias a todos por tenerme en sus oraciones. [...] Gracias por nunca perder la fe”, dice la mujer, entre lágrimas y con la voz cortada.

TE RECOMENDAMOS: Infraestructura en Tamaulipas Sheinbaum inaugura sede de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo con inversión de más de 4 mmdp

Aunque no se ha acreditado que la persona en el video sea, efectivamente, Nicole Pardo, ésta sería la primera aparición pública de la joven después de que fuera localizada por las autoridades sinaloenses. Nicole Pardo no ha publicado nuevo contenido en sus medios digitales.

🙏🏻⛪️”GRACIAS A TODOS POR TENERME EN SUS ORACIONES”, La joven Nichole Pardo, mejor conocida como “La Nicholette”, reapareció en una iglesia de Culiacán tras permanecer varios días privada de su libertad. pic.twitter.com/2auHvDopBa — TM Noticias (@TmNoticiass) January 25, 2026

Localizan con vida a ‘La Nicholette’ tras cuatro días de búsqueda

El sábado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa informó que Nicole Pardo, ‘La Nicholette’, fue localizada con vida, después de que se levantara una denuncia por su desaparición el 20 de enero.

Así lo dio a conocer al publicar una versión actualizada de la ficha de búsqueda, ahora con la leyenda “LOCALIZADA”.

En un texto que acompañó la publicación, la Fiscalía estatal escribió: “#FiscalíaSinaloa agradece la colaboración ciudadana, NICOLE PARDO MOLINA, ya fue localizada”.

Misterioso VIDEO de ‘La Nicholette’ genera dudas sobre labor de influencer

El reporte de la localización de Nicole Pardo ocurrió horas después de que, en redes sociales, se difundiera un video en donde la creadora de contenido daba un impreciso mensaje sobre su relación con las facciones locales del crimen organizado.

Culiacán, Sinaloa 📍



‼️‼️‼️

Circula un video donde aparece Nicole Pardo”Nicholette” famosa influencer de Culiacán 📍



En el video la joven hace alusión del conflicto de La Chapiza y La Mayiza que tiene sumergido en un baño de sangre a Sinaloa.



Pardo dice que apoyó a cierto… pic.twitter.com/H4EZuJdSzU — Ivan (@idn__03) January 24, 2026

En la grabación, ‘La Nicholette’ admite que trabajó para la facción de ‘Mayito Flaco’, si bien le pidió a ésta “dejar de mentir” y terminar el conflicto con sus rivales, ‘La Chapiza’, pues, acusó, se ha cobrado vidas de muchas mujeres inocentes.

Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violado y quemado. [...] Ustedes, ni con todos sus aliados han podido ganar esta guerra. [Vean] lo que hicieron con su guerra y sus mentiras, en lo que llevó tanta matanza y secuestro de mujeres inocentes Nicole Pardo, ‘La Nicholette’, en un video



Se desconoce cuándo y dónde se grabó este video, y cuáles podrían ser las implicaciones legales para la joven ahora que fue localizada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am