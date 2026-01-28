Boletos de Panter Bélico en Texcoco: Precios y dónde comprarlos

Boletos de Panter Bélico en el Palenque de Texcoco

El cantante Panter Bélico se presentará después de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 en uno de los recintos más reconocidos, el Palenque de Texcoco, y los boletos ya pueden ser adquiridos.

La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 se llevará a cabo del 13 de marzo hasta el 12 de abril, y contará con espectáculos ecuestres como competencias, exhibiciones y demostraciones de charrería mexicana.

También contará con juegos mecánicos, atracciones para todas las edades, productos locales, artesanías, actividades culturales, gastronomía típica y actividades recreativas.

¿Dónde comprar boletos para ver a Panter Bélico?

Panter Bélico se presentará el 16 de mayo en el Palenque de Texcoco, por lo que este concierto formará parte de todos los espectáculos que culminarán con la Feria que es muy esperada por los amantes de los caballos.

Los boletos pueden adquirirse en la página oficial de Ticketón, y el costo va desde 600 pesos en el área general hasta 3 mil 500 pesos en el área oro del Palenque, en donde el escenario se encuentra en la parte central.

Los costos de los boletos para el concierto de Panter Bélico en el Palenque de Texcoco son los siguientes:

General 600 pesos más 120 pesos por cargos

Preferente mil 900 pesos más 380 pesos por cargos

VIP dos mil 800 pesos más 560 pesos por cargos

Oro 3 mil 500 pesos más 700 pesos por cargos

Boletos de Panter Bélico en el Palenque de Texcoco ı Foto: Especial

¿Quién es Panter Bélico?

Arturo González es un músico mexicano conocido como Panter Bélico, quien formó parte del Grupo Arriesgado y posteriormente comenzó su carrera como solista dando presentaciones en las que se luce su talento para el canto y para tocar el acordeón.

Panter Bélico cuenta con álbumes como solisa como Punto y Aparte y De Buena Cepa, así como decenas de sencillos que han alcancido un gran alcance entre los oyentes del género regional mexicano y los corridos bélicos.

Panter Bélico recibió su nombre debido a que le gusta vestir de negro y tiene letras que destacan por su voz y la inspiración que tomó de cantantes reconocidos como Chalino Sánchez.

Arturo nació en Estados Unidos, pero creció en Culiacán, Sinaloa, por lo que su estilo único en el género de corridos bélicos logró alcanzar gran popularidad en redes sociales, destacando su presencia en TikTok.

Panter Bélico ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .