El cine mexicano inicia 2026 con una propuesta que ha conmovido a la audiencia. Se trata de Bendito corazón, una película dirigida por Miguel Ángel Pérez que ha arrasado en salas de cine.

La cinta se estrenó el 22 de enero y, desde entonces, es una de las producciones más comentadas gracias a su historia de fe, esperanza y superación, ambientada en la época de la Nueva España. Además, el padre Arturo Cornejo se suma como narrador de este drama.

No te puedes perder esta historia, por eso te contamos de qué trata, quiénes integran el reparto y dónde puedes verla.

Bendito corazón película: De qué trata, reparto, dónde ver...

La trama de Bendito corazón sigue a Antonio y Ana María, una pareja que llega a Mexticacán en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, el matrimonio se ve amenazado por el alcoholismo de Antonio, lo que pone en riesgo la estabilidad familiar.

Paralelamente, la historia presenta a Mariano, un hombre íntegro que enfrenta a Don Sebastián, quien intenta despojarlo de sus tierras. En medio de esta lucha, Mariano emprende un viaje espiritual para encargar una escultura del Sagrado Corazón, una experiencia que lo transforma profundamente.

Su renovada fe inspira a Antonio a cambiar y motiva la reconciliación de su familia. De este modo la película se convierte en un relato sobre la redención, la esperanza y la fuerza de la fe en tiempos difíciles.

Bendito corazón película ı Foto: X @elapanco

Reparto de la película

El elenco de Bendito corazón está encabezado por Lisset, quien interpreta a Ana María, y Salvador Zerboni, en el papel de Antonio. La historia es contada por el padre Arturo Cornejo.

A ellos se suman actores como:

Frank Rodríguez, quien interpreta a Mariano de Ávila

Omar Jauregui, quien interpreta al espíritu guía

Miguel Ángel Pérez, quien interpreta al asesino

Nora Cervantes, quien interpreta a la señora de pueblo

Juan Manuel Azcona, quien interpreta a don Gregorio

Paco Saldaña, quien interpreta al escultor

Humberto Fuentes, quien interpreta a don Sebastián

¿Dónde ver Bendito corazón?

Actualmente, Bendito corazón se encuentra en cartelera en cines de México, por lo que hay varias funciones en las principales cadenas como Cinépolis, Cinemex y Cinedot. Te recomendamos revisar en tu sucursal más cercana o de tu preferencia.

La película está clasificada como apta para mayores de 14 años. Se espera que, tras su paso por salas, llegue a plataformas de streaming en Estados Unidos y Latinoamérica, aunque aún no se han confirmado fechas específicas.

Tráiler de Bendito corazón

Si aún no has visto el tráiler de la película, a continuación, puedes encontrarlo: