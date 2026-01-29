Cuerdas video animado: ¿Dónde ver el cortometraje completo?

El cortometraje animado Cuerdas, dirigido por Pedro Solís García, se ha convertido en una de las piezas más entrañables y reconocidas de la animación española, gracias a la sensibilidad con la que aborda la amistad y la inclusión.

Ganador del Premio Goya en 2014, este trabajo sigue despertando interés entre quienes buscan verlo completo en plataformas digitales.

En La Razón de México te contaremos dónde puedes disfrutar del cortometraje Cuerdas, además de repasar otras obras destacadas de Pedro Solís García, como La Bruxa y Buffalo Kids, que reafirman su posición como uno de los grandes narradores de la animación contemporánea.

Cuerdas, cortometraje ganador del Goya 2014

Cuerdas es el segundo cortometraje de Pedro Solís García. Este clip fue el ganador del Goya 2014 en la categoría de Mejor cortometraje de animación española. Además, consiguió el Guinness World Record al cortometraje de animación más premiado de la historia.​

La historia está inspirada en sus hijos. El protagonista es su hijo Nicolás, quien tenía parálisis cerebral y murió hace unos cuatro años, mientras que la niña María es su hija Alejandra.

Pedro Solís García es un director y guionista de producciones de animación 3D originario de Barcelona. Ganó el Goya por La Bruxa (2011) y Cuerdas (2014).

Su más reciente proyecto, Buffalo Kids, se estrenó en agosto de 2024. En esta producción se desempeña como guionista y codirector.

El cortometraje retoma la esencia de Cuerdas y la singular amistad de sus protagonistas, que ahora se traslada al lejano Oeste. En esta nueva versión, María y Nico se transforman en Mary y Nick, dentro de una historia cargada de aventuras, acción y emoción.

#BuffaloKids es la conmovedora aventura con la que @atresmediacine apuesta por la animación este verano, no te pierdas este avance en exclusiva.



Dirigida por Pedro Solís García y Juan Jesús García Galocha, autores del aclamado cortometraje Cuerdas.



¡Ya en los mejores cines! pic.twitter.com/eP6ltrlFAK — 4 Cats Pictures (@4CatsPictures) August 15, 2024

¿De qué trata el video animado Cuerdas?

El cortometraje Cuerdas de Pedro Solís García relata una tierna historia sobre la amistad y la inclusión. Narra la historia de María, una niña que encuentra la manera de comunicarse y jugar con un compañero nuevo en el colegio que tiene parálisis cerebral (Nicolás).

Mientras la mayoría de los estudiantes lo perciben como “diferente” y se mantienen a distancia, María decide acercarse, demostrando que la empatía y la creatividad pueden derribar cualquier barrera.

Cuerdas video animado: ¿Dónde ver el cortometraje completo?

Cuerdas puede verse de forma gratuita en sitios web o aplicaciones como Vimeo y Dailymotion. Además, en YouTube a través del canal Cuerdas Cortometraje Oficial.

El cortometraje animado tiene una duración de 10 minutos y 52 segundos. En inglés es llamado Strings.