El regional mexicano vuelve a vestirse de luto pues el cantante de corridos Óscar Alvarado, de apenas 34 años, falleció la madrugada del jueves 29 de enero, tras pasar más de una semana hospitalizado a consecuencia de un ataque armado.

Su muerte ha generado conmoción entre familiares, colegas y seguidores, quienes lo recuerdan como un intérprete apasionado y cercano a su público, así como un compositor destacado.

La noticia fue confirmada por su hermano Mayito Alvarado, también músico, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales despidiendo al artista con palabras de dolor y cariño.

“01/29/2026 No tengo palabras para describir lo que siento mi hermano, mi carnal, mi cocalina, mi Oscar descansa en paz! no lo puedo creer, hoy te llevas contigo un pedazo de mí mi rey, la vida jamás se verá igual para mí, te fuiste con la jefa we, te amo y te amaré por siempre… se nos fue mi carnal Óscar Alvarado ‘ándeleee’”, escribió junto a una fotografía de Óscar Alvarado.

El fallecido cantante, conocido por temas como “El Durangazo”, se encontraba en pleno ascenso dentro de los corridos. Pisó múltiples escenarios locales y nacionales.

Muere Óscar Alvarado tras ataque a balazos; ¿por qué fue agredido el cantante?

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales como El Siglo de Durango, el ataque a balazos al cantante ocurrió afuera de un bar de Durango llamado Salón Monterrey, donde Óscar Alvarado se encontraba en compañía de algunos familiares.

La velada del 18 de enero transcurría con normalidad hasta que el intérprete sostuvo una discusión verbal con otro hombre, que luego escaló a los golpes. Otros individuos se sumaron al ataque y lo agredieron también.

El medio afirma que el hermano de Óscar Alvarado, Mayito, intentó defenderlo, pero el atacante descargó su pistola contra el cantante, provocándole heridas graves en el tórax.

Los presentes solicitaron de inmediato apoyo de los servicios de emergencia, quienes trasladaron al cantante al Hospital General 450. De acuerdo con El Siglo de Durango, poco tiempo se dio a conocer que entre los atacantes del cantante se encontraba un servidor público, señalado como subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango.

Durante más de una semana, los médicos lucharon por salvarle la vida, mientras su familia pedía oraciones y apoyo a través de redes sociales. Sin embargo, las lesiones resultaron letales y Óscar Alvarado no logró recuperarse.

Finalmente, la noticia de su fallecimiento fue confirmada en las primeras horas del 29 de enero por su hermano Mayito Alvarado.

Aunque la familia no ha confirmado detalles sobre el funeral, se espera que se realice en Durango, su tierra natal, donde seguramente será despedido por una multitud de seguidores. Del mismo modo, las autoridades del estado no han emitido declaraciones al respecto.