Fuerzas de Seguridad federal detienen en Durango a Edgar ‘N’, operador financiero de grupo delictivo

Autoridades federales detuvieron en Durango a un operador financiero de un grupo criminal, identificado como Edgar “N”, considerado objetivo prioritario y señalado por extorsionar a comerciantes y ganaderos en la región, informó en redes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La captura se realizó durante una serie de cateos ejecutados en Durango y Coahuila, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con autoridades, los trabajos de inteligencia permitieron identificar la operación de una célula delictiva que realizaba amenazas y cobros ilegales en ambas entidades, lo que derivó en la solicitud y otorgamiento de órdenes judiciales para intervenir diversos inmuebles.

Durante las acciones, los agentes detuvieron a varias personas, entre ellas Edgar “N”, señalado como jefe de plaza y responsable de manejar los recursos de la organización delictiva. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se detectaron además operaciones irregulares vinculadas con fraude, lavado de dinero y actividades de extorsión.

Edgar "N", alias "Limones"

En los cateos fueron aseguradas cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte del trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad para combatir la extorsión y neutralizar a generadores de violencia mediante operativos de inteligencia e investigación realizados con estricto apego a derecho.

