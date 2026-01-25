¡Nieva en México! Captan nevada en La Rosilla, Durango | VIDEO

En México no cae nieve como en las películas. Al menos, eso es lo que se suele decir, pues en ocasiones especiales, las calles de nuestro país sí se cubren de blanco por intensas nevadas. Así ocurrió en Durango, como se aprecia en un video que circuló en redes sociales.

A través de medios digitales, se compartió una grabación que muestra una intensa nevada que cubrió con un manto blanco las calles, los autos, los árboles y los edificios. ¿Y esto ocurrió en alguna película? ¡No, fue al norte de nuestro país!

#Nevada los bellos paisajes que dejó la nevada del sábado en el municipio de #Guanaceví, #Durango pic.twitter.com/QLb7KRS2Yp — Rosy Gaucín (@RosyGaucin) January 25, 2026

El video de las calles nevadas fue grabado en Durango, especialmente en el poblado de La Rosilla, conocido como “el congelador de México”, por ser una de las regiones más frías de nuestro país.

La Rosilla, ubicado en el municipio de Guanaceví, en lo alto de la Sierra Madre, es conocido por sus bajas temperaturas, especialmente en invierno.

Sin embargo, en esta ocasión, “el congelador de México” se vio aún más afectado por las bajas temperaturas a causa de la interacción entre los fenómenos meteorológicos nacionales junto con la tormenta invernal que azota en este momento a nuestro país vecino, Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses han advertido acerca de este fenómeno, por el cual ya se han cancelado vuelos y se ha declarado estado de emergencia.

La tormenta invernal es un sistema masivo que se extiende por más de tres mil 200 kilómetros, desde el suroeste hasta el noroeste del país, originada por el descenso de una masa de aire ártico extremadamente frío mucho más al sur de lo habitual.

Este fenómeno ha provocado condiciones climáticas adversas, como una tormenta de hielo al sur de Estados Unidos y temperaturas que han caído hasta menos 30 grados en algunas regiones.

La tormenta invernal presente en Estados Unidos entró en contacto con el Frente Frío número 31, en México, lo que generó condiciones perfectas para la nieve: humedad del Pacífico mezclada con el aire gélido del norte.

Básicamente, la tormenta en el país vecino empuja una “vaguada polar” (una extensión de aire frío) hacia el territorio mexicano. Cuando este aire frío choca con la corriente en chorro subtropical (aire húmedo y más cálido), se condensa y cae en forma de nieve en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental.

Precisamente, el poblado de La Rosilla fue uno de los más afectados por esta interacción de fenómenos meteorológicos.

